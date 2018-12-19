【沙中線】消息指開鑿檢驗3枝鋼筋　全部皆未合乎標準

沙中線紅磡站工程接二連三被揭醜聞，政府與港鐵早前決定鑿石屎檢驗工程質量，並於本月10日開始鑿牆。《香港01》接獲消息人士透露，港鐵今日（19日）早上實施抽樣檢查鋼筋扭入螺絲帽的情況，當中選取了3枝外露鋼筋以超聲波儀器檢驗，惟全部未能合乎屋宇署規定的質量監控計劃標準。

港鐵本月10日展開沙中線紅磡站鑿牆工作。(資料圖片)

消息人士表示，港鐵今早開鑿一組3枝鋼筋檢測，以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」，檢驗螺絲頭與螺絲帽接駁情況，當中發現3枝鋼筋或未能完全扭入螺絲帽。消息人士續指，根據屋宇署就螺絲帽接駁情況，在質量監控計劃規定的標準，鋼筋絞牙完全扭入螺絲帽時，其絞牙長度應達44毫米，惟現時檢視的3枝鋼筋，其絞牙扭入螺絲帽後的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，故未能合乎屋宇署的要求。

消息人士續透露，政府、港鐵以及承建商禮頓所聘請的專家均在場，而檢視期間同時發現有一枝鋼筋，出現絞牙外露情況，或超出屋宇署所規定的可容許標準。正常情況而言，當鋼筋扭入螺絲帽後，可容許標準為絞牙外露1至1.5圈。惟消息人士指，今早發現的絞牙外露了9圈，但由於工程涉及使用兩類型長度不一的鋼筋，故懷疑該枝鋼筋或有未完全扭入的可能性。

立法會議員田北辰亦引述消息指，檢驗的首批三支鋼筋，全部扭入螺絲帽的深度均不足。他表示，在扭完「絞牙」入去應該是40毫米，但現時差距有7至10毫米，發現內裏仍有空位，懷疑鋼筋被剪，促請當局盡快解釋檢測的最新結果。

《香港01》已向港鐵、運輸及房屋局、屋宇署及路政署查詢，暫未獲回覆。