【沙中線】發展局副秘爆禮頓被停賽三大原因　涉隧道及螺絲帽工程

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日（18日）下午續訊，由發展局副秘書長（工務）周紹喜作供。周紹喜解釋，發展局於今年10月8日暫停禮頓投標資格，基於三個原因，分別為紅磡站北面連接隧道鋼筋工程、紅磡站擴建部分月台層板螺絲帽監督以及螺絲帽數目不一致，故發展局內有同事向局長黃偉綸建議，對禮頓採取規管行動。 Pennicott續引述周紹喜供詞，提及今年8月31日發展局仍考慮會否對分判商盈發地基採取規管行動。周紹喜表示，現階段初步觀察並沒有原因須向盈發地基採取行動，倘委員會聆訊有進一步資料，不排除有此可能性。代表禮頓的資深大律師石永泰其後表示，對政府向禮頓採取規管行動不認為有理據。

周紹喜（圖左）表示，現階段初步觀察並沒有原因須向盈發地基採取行動。（陳晶琦攝）

至於屋宇署署長張天祥作供時，表示因應沙中線工程屋宇署制訂了一份豁免文書，當中豁免了審批及同意開工程序，惟工程如涉及任何改動，都必先諮詢屋宇署，且文件亦清楚列明哪一類改動須事先諮詢。

屋宇署長：作業備考不適用沙中線地基工程

代表委員會英國御用大律師Ian Pennicott指出，過往證人作供曾提及屋宇署的認可人士作業備考（ADM-19）有含糊及不確定的地方，問及張天祥是否同意。張天祥表示，作業備考於業界沿用多年，惟備考並不適用於沙中線地基工程。

屋宇署署長張天祥作供時，表示因應沙中線工程屋宇署制訂了一份豁免文書。（資料圖片）

委員會聆訊的各方事實證人將於明日（19日）完成作供，屆時將休庭至明年1月9日。Pennicott表示，冀委員會的項目管理專家Steve ROWSELL的項目管理報告能在今周內發布至各涉事方，以讓各方再次考慮是否仍須召見自己所聘用的項目管理專家。

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding表示，港鐵聘用了項目管理專家就項目管理草議了報告，故向委員會提出希望能在今周較早時間取得ROWSELL所撰寫的報告，以讓港鐵專家決定將港鐵報告縮短或作出建議，而代表政府的資深大律師許偉強亦同樣表達政府有聘請項目專家，冀能較快檢視報告。

委員會主席夏正民宣布，當完成所有事實證人及專家證人作供後，各方律師的口頭陳詞時間限制分別為政府、港鐵、承建商禮頓會有1.5小時；分判商盈發地基、中科興業、泛迅、設計顧問阿特金斯、監督顧問運基則會有1小時，至於委員會須回應各方律師故有3小時，預計各方完成口頭陳詞須12.5小時。