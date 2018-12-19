【沙中線】最後一位事實證人作供　屋宇署稱巡工地視乎公眾安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（19日）踏入第38日，委員會傳召的最後一名事實證人、屋宇署高級結構工程師陸沛輝出席作供。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott引述監督顧問運基董事楊偉雄的證供，指運基會收到屋宇署的指示才到工地巡查，問及陸沛輝是否屬實。陸沛輝承認，指運基收到指示才會工地巡查及審核，且發出指示的方式或許是透過電話或電郵通知，而未必會發出正式通告。 Pennicott續問及，運基會否主動建議何時到工地巡查。陸沛輝表示，路政署以及屋宇署為沙中線工程組成的建築物條例小組 （BO Team）會視乎工地性質、大小及複雜情況，倘有任何關乎公眾安全或傳媒關注的事項，便會安排工地巡視。陸沛輝續以今年3月紅磡站北面連接隧道出現滲水一事為例，指當時工程出現問題，故當時有到工地巡查。陸又表示，自己於2016年1月接任高級結構工程師後，曾到工地作一般性巡查，以了解工地實際情況。

陸沛輝承認，指運基收到指示才會工地巡查及審核，且發出指示的方式或許是透過電話或電郵通知，而未必會發出正式通告。（梁鵬威攝）

+ 7 + 6 + 5

屋宇署2014年曾兩次審核螺絲帽



至於屋宇署規定的質量監控計劃（QSP），就螺絲帽安裝以及鋼筋與連續牆的接駁。陸表示，了解該份計劃是屋宇署要求港鐵執行的條件，並表示QSP是為了加強螺絲帽的監督，建築物條例小組對螺絲帽有一定要求。惟他表示，就審核螺絲帽方面，屋宇署的作業備考（ADM-18）未有包括螺絲帽，但屋宇署於2014年曾就螺絲帽進行兩次審核，同時會視乎需要要求執行審核工作。

陸沛輝表示，至今仍未收到港鐵就東西走廊層板的竣工送審文件，而東西線月台層板螺絲帽的質量監督計劃送審文件，港鐵呈交時須夾附承建商、港鐵對所有螺絲帽的檢查清單以及工地日誌等紀錄。

委員會傳召各涉事方的事實證人經已完成作供，聆訊將休庭至明年1月9日繼續。Ian Pennicott表示，口頭陳詞將於明年1月25、28以及29日共三日完成，聆訊預計明年1月29日結束。