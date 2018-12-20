【非洲豬瘟】業界指兩地檢疫活豬工作嚴謹　豬價尚算穩定

內地爆發「非洲豬瘟」並擴散至廣東省珠海，農業農村部新聞辦公室昨日（19日）公布，珠海香洲區一個屠宰場，有50頭待宰生豬，各有11頭發病及死亡。 香港豬肉總商會理事長許偉堅今（20日）接受商台節目《在晴朗的一出發》訪問指，由於該病毒暫未有疫苗可遏止，唯一方法是撲殺，惟「好彩病毒對人和食物安全無影響，係豬會感染。」此外，他認為兩地政府對供港豬的檢驗檢疫工作嚴謹，料病豬流入市面機會低，目前豬價尚算穩定，但要長期關注進度。

內地非洲豬瘟的疫情已蔓延至廣東。（資料圖片）

許偉堅表示，非洲豬瘟於8月初起，在內地20多個省市蔓延，「好彩病毒對人、食物安全無影響，只係豬感染。」他指，暫時未有疫苗可遏止該病毒，唯一方法是撲殺豬隻，故國內豬肉價錢會有競爭，但目前供港豬價錢尚算穩定，需長期關注豬肉價波動情況。他透露，當局多次與業界開會討論情況，雖供港豬隻未必受影響，但會做好檢疫等工作。

他表示，本港每日約有4,000隻內地活豬供港，佔逾9成，當中近8成來自廣東省的豬場。對於有指發病生豬的源頭為佛山順德區均安鎮胡德志養豬場，許偉堅指，合資格的供港150間養豬場，並未發現豬瘟，兩地政府對豬隻檢驗檢疫的工作嚴謹，「內地要求豬隻唔可以過省，南方嘅豬不能北上，北方豬不能南下。」他補充，內地養豬場須提早7日向有關檢疫局通知，並24小時全程監控，經過多重檢查後才運至屠宰場，形容兩地工作均「100%安全」。

不過，他表示，不部分病豬是在運送至屠宰場期間受感染，「中招都係食廚餘、潲水，但供港豬好早就改用乾料。」他強調，市民進食豬肉一定要煮熟。