【非洲豬瘟】疫症恐影響冬至新年　屏山盆菜老闆：可改用台泰凍肉

非洲豬瘟的疫情已蔓延至廣東，廣東省珠海市香洲區一屠宰場爆發非洲豬瘟疫情。目前該屠宰場同批待宰生豬50隻，發病11隻，死亡11隻。本周六（22日）為冬至，傳統上不少家庭會聚首一堂做節，圍爐吃盆菜亦為不少人的選擇，當中配料炆豬肉必不可少，惟現時則令不少愛吃之人所擔心。 有本地盆菜餐館老闆說，多年來均採用本地豬肉，若疫症短期內影響本地豬場，只好改用其他地區的凍肉，「真係好近香港，會有少少擔心，但都無辦法，短期改用凍肉，但出品效果會受影響，相信啲客會體諒！」若影響農曆新年期間的出品，則會考慮更改菜單。

不少人冬至會吃盆菜，尤其是新界村落，佳餚中必有炆豬肉。（資料圖片）

內地非洲豬瘟疫情持續擴大，鄰近香港的廣東省亦被攻陷了。據農業農村部新聞辦公室昨日（19日）公布，經中國動物衛生與流行病學中心確認，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場發生非洲豬瘟疫情，這亦是廣東首宗非洲豬瘟疫情。截至目前，該屠宰場同批待宰生豬50頭，發病11頭，死亡11頭，疫情若持續爆發，影響供應，豬肉價格恐會上漲。

盆菜當中的炆豬肉必不可少。（資料圖片）

若影響農曆新年 將減少使用豬肉

本周六（22日）為冬至，不少家庭會聚首吃頓豐富晚餐，盆菜食品亦為首選，配菜中的炆豬肉和了酸豬手亦為不少人所喜愛。屏山傳統盆菜老闆鄧聯興坦言，未想到情況會蔓延得快，影響到香港鄰近地區，但相信食安中心會盡力把關，「如果影響都無辦法，唔太驚，但會有擔心。」他並指自己所製造的盆菜均用上本地豬肉，若有所影響，短時間內會改用其他地方的凍肉代替。

「其實香港進口肉商轉數都好快，歐洲無事嘅會改用嗰邊嘅，或者大多數會改用台灣、泰國或越南豬肉，最緊要係安全。」鄧又說，凍肉的口感的確有分別，令盆菜失真，「口感差啲啦，香港人又咁識食，一定食得出。」此外，若疫情影響延至農曆新年的檔期，會更改盤菜中的配料，減少使用豬肉。

「內地供港澳活豬注冊養殖場名單」中，已有4個供港澳豬場因位處疫區而暫停供港。（資料圖片）

鄧聯興又提到，今年冬至訂單較去年多出兩成，生意不俗，當中價錢為1,800元的九缽盆菜，較少使用豬肉作配料。鄧回憶說，以往發生禽流感疫症時，致鮮雞供應大受影響，因而改用冰鮮雞，這次豬瘟疫情的短期影響，相信顧客能諒解。

根據中華人民共和國海關總署於12月3日公布的「內地供港澳活豬注冊養殖場名單」，截至今年11月16日，已有4個供港澳豬場暫停供港，可是，豬瘟疫情若持續爆發，影響供應，豬肉價格恐會上漲。2008、09年豬流感事件發生後，當年豬肉價格上升了約60%。