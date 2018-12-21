冬至將至活雞批發價飆三成　大雞每隻賣逾$200　雞販仍增入貨

明日周六（22日）便是冬至，所謂「冬大過年」，不少人都會在當天回家吃飯「做冬」，活雞可謂做節必備食材。今年雞價各異，有雞販指，活雞來貨價上升約三成，故零售價格亦由每斤60多元加至70多元，升幅最多25%。不過亦有雞販指，批發價只上升約一成，故零售價只由70元微調到75元。按雞販提供的零售價計算，一隻兩斤重細雞約售150元，而三斤重大雞就售225元。

按雞販提供的零售價計算，今年冬至一隻細雞(2斤)約售150元，而一隻大雞(3斤)就售225元。（資料圖片／王潔恩攝）

有雞檔已收到預訂幾十隻雞

九龍城街市大妹雞鵝鴨檔負責人梁太指，活雞來貨價在近日由每斤26、27元上升至34元，升幅達三成。但她直言因市道較靜，只把零售價由每斤60至65元，提升到70至75元，升幅約8至25%，仍追不到批發價的加幅，「想銷路好一點，唯有平啲賣出。」

以梁太的零售價計算，一隻2斤細雞約售150元，而3斤一隻大雞就售225元。梁太表示，暫時客人共預訂幾十隻雞，她指比往年為少。她平日只入貨數十隻雞，但估計冬至當天可以入貨300多隻，與往年入貨量相若。

周華記雞檔負責人玲姐就指，今年市道算是較旺，她並指今年批發價只上升約1成。 （資料圖片／蔡翠嫻攝）

玲姐：食客對本地雞更有信心

不過，周華記雞檔負責人玲姐就指，今年市道算是較旺，她並指今年批發價只上升約1成，故她只微調活雞零售價，每斤由70元加到75元，現時客人共預訂十多隻雞。她表示，近年客人重視雞隻要新鮮，故未必選擇提前預訂已屠宰的活雞，而是要即買即劏，「他們會同我講，當日先來找我買雞，寧願到時花點時間等我劏。」

玲姐平日入貨60至100隻雞，預料冬至當天會入貨約350隻，當天零售價格亦可能再稍為增加。現時本港並無內地活雞供應，街市中全為本地雞，她指，不少客人都直言對本地雞更有信心，「他們說覺得安全，食落安心一點。」

根據漁護署網頁，昨天活雞供應有17,490隻，平均批發價是每斤31.8元。