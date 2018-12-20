【非洲豬瘟】病毒從口入？做節避食豬？　拆解非洲豬瘟六大迷思

非洲豬瘟疫情已殺入廣東省，中國農業農村部昨日（19日）公布，有位於珠海的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，有本港豬肉業界透露，活豬來貨價或短期內上升三成。有市民擔心進食豬隻會「中招」，本文拆解非洲豬瘟病毒的傳播性、傳播途徑，以及詳列人類進食病豬肉的風險。

非洲豬瘟疫情殺到珠海。（資料圖片）

迷思一：非洲豬瘟會傳人嗎？ 世衞：只傳染豬科 聯合國：跨物種傳染性低

世界衞生組織《陸生動物衛生法典》列明，豬科動物（包括家豬及野豬）是唯一可天然感染非洲豬瘟病毒的非節肢動物；而根據聯合國糧食及農業組織出版、有關非洲豬瘟的檢測及診斷的指引，雖然染上非洲豬瘟的豬隻死亡率極高，但其跨物種傳染性並不高。

迷思二：非洲豬瘟如何傳播？ 獸醫：經病豬的飛沬、排泄物傳播

黎昌生解釋，病毒可在人類的皮膚及衣物上停留，再傳至健康豬隻。（資料圖片） 獸醫黎昌生指，病毒可經病豬的飛沫、血液、屙嘔時的排泄物等傳播，若健康豬隻接觸到病豬或其分泌物便很易受感染。台灣現時引入嚴謹的豬肉入口政策，所有豬肉製品均不得入境，黎昌生解釋，非洲豬瘟病毒可存活在醃製肉或乾肉一段長時間，雖然病毒不會傳人，但可依附在人的皮膚或衣物、鞋子上，若人類接觸病毒（如用手碰過帶病毒的豬肉乾）再接觸健康豬隻，或會將病毒傳給其他豬隻。 黎補充指，部份內地養豬場慣以死豬的肉或人類廚餘餵飼其他豬隻，亦是可能的傳播途徑之一。

食安中心強調，非洲豬瘟不會傳人。（資料圖片）

迷思三：食豬肉會染非洲豬瘟？ 食安中心：非洲豬瘟不傳人

食物安全中心強調，非洲豬瘟並非人畜共患的疾病，對人類健康無威脅，但當局亦形容非洲豬瘟「可怕」，可在短時間內造成大量豬隻死亡。當局又指，所有從內地進口本港供人食用的活豬，均來自註冊養殖場，並附有衞生證明書。

食環署早前已加強運豬車、存豬欄及屠房內屠宰線的清潔和消毒工作防範非洲豬瘟傳入本港豬場。食安中心提醒市民，必須把豬肉徹底煮熟才可食用，以免感染食源性疾病。

（食物安全中心網頁）

迷思四：誤食病豬的後果是？ 醫生：或引發急性腸胃炎

鄭志文提醒，進食病豬肉或引致腸胃炎。（資料圖片） 家庭醫生鄭志文指，由於非洲豬瘟病毒不會傳人，理論上人類進食病豬肉亦不會感染，不過若豬隻因病而死亡，或引伸出其他問題。 他解釋，病豬死亡後，由於豬隻本身已失去抵抗力，有些細菌如沙門氏菌、金黃葡萄球菌等可能會在豬隻的皮膚或腸胃滋生，若病豬肉經不法途徑流出市面，即肉類無經合法檢疫程序，市民進食該批豬肉有一定風險，輕則引發急性腸胃炎，重則可能會致細菌入血。

迷思五：病毒可存活多久？ 聯合國：於冷藏肉可存活近2.8年

聯合國糧食及農業組織出版的指引提到，非洲豬瘟病毒在冷藏肉類可以存活高達1,000天，即約2.8年，而在凍肉中則可存活110天，病毒在乾肉類則可存活300天。

聯合國糧食及農業組織指引提到，非洲豬瘟病毒可於各種肉類存活的時間。

迷思六：如何殺死豬肉中的病毒 醫生：加熱至攝氏75度可殺菌

家庭醫生鄭志文指出，一般情況下，若將豬肉加熱至攝氏75度，便可將活性細菌及病毒消滅，不過他提醒要將豬肉內外都要平均達75度才安全。他建議市民要煮熟豬肉才進食，亦應避免購買來歷不明的豬肉，又提醒市民外遊期間要更加注意所進食及購買的豬肉來源地以保障自己。