【非洲豬瘟】肉檔：來貨貴一成　消委會格價網無「新鮮豬肉」數據

內地豬瘟持續，雖疫情未大規模波及供港豬場，但內地供港活豬量跌破4000隻，連帶豬價上調。本港有豬販表示，今日來貨價已比昨日升一成，暫未加價，不排除調升零售價。本來可供市民輕鬆格價的消委會「網上格價一覽通」系統，目前「新鮮豬肉」一欄暫未有列出相關數據，市民想知哪間肉檔「抵」，就可能要親身到不同肉檔走一轉。

消委會網上格價一覽通系統，新鮮豬肉一欄，未有列出相關數據。(消委會網頁)

現時消委會設有網上格價服務，其「網上價格一覽通」會列出惠康超級市場、百佳超級市場及大昌食品市場等五間網站食品價格，涵蓋約1,600多件貨品數據。不過，現時登入系統，「新鮮豬肉」一欄暫未有列出相關數據。

至於街市肉檔，灣仔的興和肉食公司負責人蔡小姐表示，今日豬肉供應緊張，來貨價升一成，雖未調整零售價，但有加價壓力，目前該店新鮮豬肉為瘦肉每斤48元斤，豬𦟌每斤68元。

按食環署資料，今日內地進口活豬數量只有3,887隻，比昨日供應減少131隻，整體活豬供應數量只有4132隻，連帶豬價上升，今日拍賣平均價每擔1255元比昨日多36元。

蔡小姐表示，現時每日約銷售約三隻約200斤內地豬，憂慮會令活豬供應進一步緊張時，「可能到時只拎到兩隻豬賣」，不過她最擔心是市民購買意欲減少，「雖然哋攞貨時，會揀過先，但今日都少近三成街坊買豬肉，改為買牛肉。」