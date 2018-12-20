【非洲豬瘟】殺入廣東恐襲港　本地豬農憂病毒經屠宰場攻陷港豬

非洲豬瘟疫情嚴重，內地有大批豬隻死亡，本港有大量豬隻經由內地供港。有本地豬農接受《香港01》訪問時直言，擔心非洲豬瘟會經由屠宰場車輛，將病毒帶到本地豬場，令港豬無辜受害，港府現時仍未有與業界溝通，假如疫情在港爆發會如何處理，令本地豬場十分被動。

專營本地豬飼養及售賣，英明農場的負責人明哥，直言擔心非洲豬瘟病毒會進入本港，雖然現時農場未發現受感染的豬隻，但由於所有供港豬隻都要經由本地三間屠宰場處理，擔心內地豬體內的病毒，會經由屠宰場車輛，蔓延至本地農場，屆時將會造成大量損失。「到而家政府都冇同我哋溝通過，冇講過如果病毒引入咗，我哋可以點做，又會唔會有賠償！」

遼寧省多地接連爆發非洲豬瘟，1537隻活豬死亡。（資料圖片）

事件引起業界人士憂慮，擔心港豬受到牽連，但明哥坦言，豬場的角色相當被動，「其實政府應該暫停大陸豬供港，直至無事為止，好似以前啲雞有事咁！」豬場現時唯有加強消毒，每架豬車出入必需經過消毒池，防止載有豬隻糞便和屠宰場的車輛影響農場，杜絕源頭。

為豬隻注射疫苗相當重要。（楊榮飛攝）

「好似大陸嗰種非洲豬瘟，到而家都未有一隻疫苗可以預防。」他認為雖然飼養環境與豬瘟沒有太大關係，但保持環境衛生乾淨、注射疫苗，對養任何動物也很重要。