【沙中線】消息：有建議停鑿螺絲帽接駁　倡鑿東連續牆頂

沙中線紅磡站工程問題屢被揭醜聞，政府與港鐵同意開鑿月台層板至少80個位置，以檢驗鋼筋與螺絲帽接駁工程質量，並於本月10日開始「第一鑿」。惟《香港01》獲消息人士透露，有指目前認為開鑿東西走廊層板底部鋼筋的螺絲帽接駁屬「不切實際」，且會影響月台層板的整體結構，有傳已暫停局部範圍的鑿檢工作，且南北走廊以及連續牆的螺絲帽接駁開鑿工作亦須再次檢討。 消息人士續指，有見開鑿東西走廊通風槽或對工人構成安全為由，建議紅磡站鑿檢應集中東面連續牆頂部細節，以確認其竣工圖及設計細節。

沙中線紅磡站工程施工質量屢被揭有問題。（資料圖片）

港鐵於上周一（10日）展開沙中線紅磡站鑿檢工程的第二階段，開鑿東西走廊及南北走廊月台層板每邊各28個位置的鋼筋混凝土結構，且最少會讓168枝鋼筋或螺絲帽外露，以檢視鋼筋與螺絲帽接駁的施工質量。



惟消息人士透露，有指現時認為開鑿東西走廊月台層板底部鋼筋與螺絲帽的接駁屬「不切實際」，且將第3層與第4層的鋼筋外露檢驗或會影響月台層板的結構完整性；加上認為以非破壞性方式「陣列式超音波檢測方法」檢驗底層鋼筋扭入螺絲帽情況亦是「不準確、花時間及不合適」，故向政府建議停止開鑿相關範圍，且連續牆及南北走廊的螺絲帽接駁鑿檢工作亦須一併檢視。



消息人士續指，在檢視東西走廊通風槽的開鑿工作時，發現通風槽實際環境狹窄，負責的工人須以平躺方式開鑿石屎，故在場檢視的人員認為開鑿或對工人構成危險，故向政府建議開鑿範圍應集中在東面連續牆頂部，以確認竣工情況。

《香港01》昨（19日）報道港鐵抽樣檢查有3枝鋼筋均未完全扭入螺絲帽，其後消息獲運房屋證實涉事位置為東西走廊B區月台層板，且3枝鋼筋螺絲帽外露多於2個扭紋，扭入螺絲帽長度分別為29毫米、34毫米以及34毫米，不符合螺絲帽供應商列明最多外露兩個扭紋的標準。

對於昨日港鐵首次開鑿發現有3枝鋼筋未完全扭入螺絲帽，資深土木工程師倪學仁表示涉事鋼筋螺紋外露超出標準或會影響拉力，惟會否月台負重影響，他則認為至今未能下定論，要視乎稍後再抽樣檢驗的鋼筋接駁會否同樣出現不達標，且涉及的數目再作判斷。