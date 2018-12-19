【沙中線】運房局證實《香港01》報道　開鑿檢驗3枝鋼筋均不達標

沙中線紅磡站工程接二連三被揭醜聞，政府與港鐵早前決定鑿石屎檢驗工程質量，並於本月10日開始鑿牆。《香港01》今日報道，港鐵今日（19日）早上實施抽樣檢查鋼筋扭入螺絲帽的情況，當中選取了3枝外露鋼筋以超聲波儀器檢驗，惟全部未能合乎屋宇署規定的質量監控計劃標準。運輸及房屋局今晚（19日）表示，根據位於東西走廊B區的月台層板位置，開鑿後鋼筋初步檢視，3枝鋼筋螺絲帽均外露超過兩個扭紋，結果並不符合螺絲帽供應商最多外露兩個扭紋的標準。 港鐵則稱，三個螺絲帽檢測結果顯示，並未發現有鋼筋被剪短。

港鐵本月10日展開沙中線紅磡站鑿牆工作。(資料圖片)

運房局指，根據在現場進行非破壞性測試的初步結果，首個開鑿位置外露的3個螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，結果有待收到港鐵提交的正式檢測報告才能作實。據《香港01》了解，合格的準標為扭入44毫米。

基於螺絲帽供應商的資料，當螺絲頭完全扭入螺絲帽，應當可以最多外露兩個扭紋。而即使外露的螺絲頭有兩個扭紋，要知道扭入螺絲帽內螺絲頭的長度，便需要進行非破壞性測試。

根據港鐵的全面評估策略建議，當第二階段的實地開鑿測檢工作完成後，港鐵會在第三階段綜合首兩階段的測試結果，為紅磡站擴建工程進行詳細結構分析，以確認工程的整體結構狀況是否可以接受，以及是否須進行加固工程。

運房局表示，除了要求港鐵公司派員定期巡查外，政府亦會巡查工地，以確保各方嚴格執行相關安全措施。

運輸及房屋局今日（19日）表示，3枝鋼筋螺絲帽均外露超過兩個扭紋，結果並不符合螺絲帽供應商最多外露兩個扭紋的標準。（資料圖片）

港鐵：並未發現有鋼筋被剪短​

港鐵表示，在全面評估策略第二階段的檢測工作，會開鑿紅磡站擴建工程部分位置，以核實東西走廊月台層板與連續牆接駁位置的竣工狀況，以及檢視兩個月台層板及車站結構的施工質量。在經已鑿開的位置中，其中因應策略建議中所提到第二個目的而進行檢測的三個螺絲帽，並未發現有鋼筋被剪短的情況。

對於發展局確認三個螺絲帽扭入比例並不符合螺絲帽供應商標準，港鐵稱為初步發現；至於這些螺絲帽和鋼筋的接駁情況，所有抽樣檢查螺絲帽接駁情況的詳細資料，均會納入全面核實工作第三階段的評估中，作為紅磡站擴建工程的結構完整性及安全的整體分析。港鐵續稱，螺絲帽與鋼筋出現不同程度的接駁，並不一定代表螺絲帽的組裝無效，或構成對車站整體結構及安全的關注。