【沙中線】驗3枝鋼筋均不達標　田北辰：若百發百中或有拆站危機

沙中線紅磡站工程接二連三被揭醜聞，運房局昨表示位於東西走廊B區的月台層板位置，開鑿後鋼筋經初步檢視，3枝鋼筋螺絲帽均外露超過兩個扭紋，結果並不符合螺絲帽供應商最多外露兩個扭紋的標準，但未有發現鋼筋被剪短情況。 立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰今（20日）出席商台節目指，昨晚收到消息指該3枝鋼筋並非位於固定位置，若當局以隨機抽樣方式檢查，開鑿檢驗的鋼筋均不達標，即表示「百發百中」，坦言情況將變得相當麻煩，或有拆站危機。

港鐵本月10日展開沙中線紅磡站鑿牆工作。(資料圖片)

運房局指，根據在現場進行非破壞性測試的初步結果，首個開鑿位置外露的3個螺絲頭扭入螺絲帽的長度分別為29毫米、34毫米及34毫米，結果有待收到港鐵提交的正式檢測報告才能作實。

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰今（20日）出席商台節目指，絞牙扭入螺絲帽的長度應該是40毫米，意味著有人可能剪短了鋼筋，惟港鐵單方面聲稱未有發現鋼筋被剪短，卻不交代鋼筋外露長短的詳細情況，認為難以說服公眾。

他續說，昨晚收到消息指該3枝鋼筋並非位於固定位置，坦言當局如以隨機抽樣方式檢查，開鑿檢驗的3枝鋼筋均不達標，即表示「百發百中」、情況將變得相當麻煩，或有拆站危機，「紅磡站拆咗係一個好大嘅政治炸彈」，料未來港鐵站將須進行多項加固工作。