醫管局實施多項長者社區服務　減少老人不必要的入院

踏入冬季，流感病毒活躍度持續上升，醫管局今日表示，香港現正踏入冬季流感高峰。本港公立醫院也進入冬季服務高峰期，求診人、住院數暴增，其中長者比例非常高，不少老人更重複入院；醫管局因此實施多項支援長者措施服務，希望透過社區層面服務減少老人不必要的入院，具體措施包括社區老人評估服務、老人科支援急診室服務及社區長者出院支持服務。

醫管局老人科小組委員會主席莫俊強指出，老人在醫院治療和養病未必是最佳選擇，醫院對長者是最危險的地方。（袁澍攝）

「醫院對長者是最危險的地方」

根據近三年的統計數字，高峰期時由急症室轉入內科的65歲以上長者有7成之多，而其中80歲以上的長者更達到4成。醫管局老人科小組委員會主席莫俊強表示，長者不僅容易病，且往往求診時都多病纏身，需要較長時間診治。但他表示，老人在醫院治療和養病未必是最佳選擇，不僅環境陌生，且容易跌傷，「國際上有共識，醫院對長者是最危險的地方。」他並指，人口老化是本港一大挑戰，故在社區層面投放資源，「若不改服務模式，怎麼追都追不切。」

莫俊強表示，現正實行派老人科護士到急診室為長者提供服務，包括先了解長者需要，負責與急症室人員溝通，「如同事判斷，該長者只需人照顧，而不需入院，同事就會負責聯絡老人院，把該長者轉介過去，及後再與老人院跟進，長者可以接受的治療不會低於在醫院可接受到的。甚至更好，因為環境是老人家熟悉的。」

他續指，上述服務在現時屬試驗階段，主要由專職護士提供服務，主要服務時間為周一至周五的早上9時至下午5時，他指，在屯門醫院及博愛醫院，試行以來每週都可以幫到數位老人，相信未來2至3年可落實發展方向，成為一個常設的機制。他補充，現時長者重覆入院率高，「醫管局未來的發展方向，是把有需要人士留在醫院，沒那麼有需要的就在社區照顧。」

社區服務也覆蓋到出院長者，比如護訊鈴服務會在高風險長者出院後兩日內主動聯繫，並且會提供專業臨床建議，轉介臨床、社福服務等信息，目前僅入急症室未入院的老人亦可享受服務，有效減少了25%目標求診人次；另外也會為離院長者提供綜合支援計劃，包括為高風險的出院長者提供為其三個月的支援，提供外展護理、專職醫療服務、門診或日間康復服務等，務求長者出院後可以接收到適當的照顧，該計劃大約可減少10％至20%重複入院的老人，「目前全港聯網醫院都做緊，今年冬季流感高峰期更加會加強服務。」

除此之外，醫管局從1994年開始提供的社會老人評估服務及社會福利署1991年開始提供的長者住宿暫託服務，都是通過社區服務資源，讓老人減少不必要的入院的，減輕醫院及家人壓力。