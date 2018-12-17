醫管局護士添置多款「小法寶」　洗頭機、吹氣手術保暖墊改善護理

卡通影片中，多啦A夢常為大雄提供不同「法寶」助他渡過難關，而現實中，一班公立醫院醫護人員亦會留心病人需要，向醫院管理局提出採購一些設備及小工具，以助病人改善住院及治療體驗。醫管局總護理行政經理潘恩榮指，當局每年預留約1000萬元，資助前線醫護購買醫療工具及設備，包括今年推出的「洗頭洗澡機」、「術前保暖墊」、「非布製屏風」等。

醫院管理局總護理行政經理潘恩榮指，醫管局每年預留約1000萬元，資助前線醫護購買醫療工具及設備。 (鄭翠碧攝)

前線護士與病人接觸緊密，較了解如何在病房調整一些細節，將有助病人改善住院及治療體驗。負責管理全港公立醫院2萬6,000多名護士的醫管局總護理行政經理潘恩榮表示，「護理質素提升計劃」在8年前推出，每年年初都會邀請前線護士提出意見，包括如何改善病房設計，及添置一些小工具提升服務，意見會交由一個工作小組審核。醫管局每年預留約1000萬元，資助同事採購市面上的工具及設備，先在特定專科試用，如成效顯著，其他公院亦會考慮引入。

護士近來添置的小法寶以下：

1. 洗頭洗澡機

醫管局護理經理林彩霞指，洗頭洗澡機原理與吸塵機相似，使用時只要開啟抽吸功能將水跟泡沫清除，便有效控制濕水位置，避免沾濕病床。

她解釋，現時在深切治療部、加護病房留醫的病人，多為臥病在床或行動不便、不能自理的病人，部分人會由病人服務助理及護士把病人連同病床推到洗澡房洗頭、洗澡，由於連接儀器眾多，做法有一定風險，故部分病人只能由護士為他沾水擦身，或使用免沖洗產品，住院數月期間衛生程度有所不足。故此，威爾斯親王醫院腦外科護士就提出購買洗頭洗澡機，現時專科內有1至2部，改善病人個人衛生，初步反應良好。

2. 術前保暖墊

潘恩榮指，醫管局重視實證護理科研(evidence-based nursing practice)，而有手術室的護士參考了外國文獻，發現在手術前為病人保溫，原來十分重要。醫管局護理經理馮靜雅解釋，由於在手術進行時，病人會流失血液，血液循環、新陳代謝等速度都會減慢，體溫過低有可能引致併發症。

不過，現時公院普遍做法，是在手術期間才會透過暖墊及暖風機等為病人保暖，故局方在今年開始於各醫院引入相關儀器，當病人進入手術等候室時，就會把充氣保暖墊覆蓋在病人身上，再在其上面蓋上一張被褥，以確保病人一直保持充足體溫。

馮靜雅指，術前保暖有助病人在術後的康復，「提早15至30分鐘保暖，病人的維生指數會恢復得較快，其傷口出現感染、出血等併發症的風險均會減少。」儀器現時在聯合醫院、瑪麗醫院等幾間大型醫院均有使用。

3. 非布製屏風

馮靜雅表示，新引入的非布製屏風為鋁質、塑膠製，可直接用消毒劑清洗表面，較現時布製屏風需要定期更換布簾及清洗更省時，亦符合感染控制標準。她指，意念由內科病房護士提出，現時部分專科在病房入口、近廚房位置活動式地使用非布製屏風。

林彩霞補充，透明的屏風適用於飛沫傳染及接觸傳染的病人，「用透明屏風阻一阻隔，好像給予病人一個私人房間，但醫護又可以觀察到他們，亦可給予家屬、醫護人員一個警覺性，知道這病人需要隔離。」

4. 抽吸式牙刷及口腔清潔棉捧

適用於無法離開病床進行口腔護理之病人，抽吸式牙刷末端會連接抽吸器，可同時抽吸出口腔液體或分泌物，不會有水流出，而口腔清潔棉捧就可有助病人清潔口腔，及紓緩口乾不適。

5. 電動碎藥機

電動碎藥機可把藥丸(左)變成藥粉(右)。 (鄭翠碧攝)

以電動拍打方法將藥丸粉碎，協助有吞服藥丸困難的病人服食藥物，儀器加快護士預備藥物流程，亦能避免護士長期重覆手動研磨藥丸而造成手部勞損。

6. 玻璃藥物瓶開瓶器

玻璃藥物瓶開瓶器用於開啓盛載藥液的玻璃容器，可代替徒手開啓玻璃容器，降低護士被玻璃切口割傷手的風險。(醫管局提供)

用於開啓盛載藥液的玻璃容器，可代替徒手開啓玻璃容器，降低護士被玻璃切口割傷手的風險。

7. 病人抹身布暖櫃

病人抹身布暖櫃用作加熱、温暖病人抹身布，替病人進行身體清潔時，就更感舒適。 (醫管局提供)

護士毋須再把抹身布沾暖水。暖櫃溫度可調節，用作加熱、温暖病人的抹身布，替病人清潔身體時，就更感舒適。

8. 輔助康復行動椅

輔助康復行動椅底部亦有加固，可減低步行期間傾倒風險。(醫管局提供)

結合助行器和椅子概念，椅子底部亦有加固，可減低步行期間傾倒風險，十分安全，適合不同康復階段的病人使用，訓練和輔助病人自主步行，加快康復進度。

9. 高色彩對比座廁座板

形成明顯視覺對比，有助使用者容易找出座廁位置，減低長者或認知障礙症患者等如廁時跌倒的風險。

10.天窗燈

模仿大自然景象，幫助病人於進行醫療程序時放鬆。

11. 防絆倒電線貼

防絆倒電線貼 以顏色鮮豔的黏貼整理地上電線，減低手術室工作人員工作時絆倒風險。 (醫管局提供)

以顏色鮮豔的黏貼整理地上電線，減低手術室工作人員工作時絆倒風險。