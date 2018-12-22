【01天氣】冬至點解今日係一年之始？最長黑夜日食「黑粥」養生

是日冬至，常言：「冬至大過年」，冬至因而又被稱為冬節，這天雖然只是廿四節氣中其中一個節氣，但地位卻特別高，因為冬至是廿四節氣中最早制訂出的一個，中國古時周秦時代，更是以冬至為歲首過新年。 雖然今年冬至不凍，甚至天氣濕暖，但古人對冬至的說法是「陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰冬至。」在冬至過後，各地氣候都進入一個最寒冷的階段，中醫師就從古書所記的：「冬至一陽生」中引伸出養生之道，就是要「有意識地令到自己平靜下來」，並推薦食用由三種「黑食材」煮成的「黑粥」作食療，通過藥補推動體內陽氣的升發，從而達到保健作用。

冬至是按天文劃分的節氣，古稱「日短」、「日短至」，今天太陽會位於黄經270度，由於太陽直射南回歸線，陽光對北半球最傾斜，故此是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一日。明天後太陽便逐漸北移，白天時間就會一天天變長。

冬至當日太陽直射南回歸線，陽光對北半球最傾斜，是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一日。（獨居長者攝影計劃網頁）

冬至過後各地進入最寒冷階段

古人對冬至的說法是「陰極之至，陽氣始生，日南至，日短之至，日影長之至，故曰冬至。」在冬至過後，各地氣候都進入一個最寒冷的階段，也就是常說的「進九」，中國民間有「冷在三九，熱在三伏」的說法。



冬至後，太陽位置雖然北移，但陸地每天吸收的熱量仍少於散失熱量，但直到「三九」以後，陸地每天吸收的熱量超過散失的熱量，氣溫才逐漸上升，所以三九前後，為成為一年中最冷的時期。

「冬至大過年」很多地區也有團聚慶賀冬至潤習俗。（資料圖片）

冬至一陽生暗藏無限生機

而在大自然界，冬至就引伸出「冬至一陽生」之說，並跟《易經》其實大有關係，意指一切的生機藏在地底下，有萬物冬眠之象，但雖然表面上一片死寂，卻是暗藏無限生機，形成了一陽初生，而冬至便是廿四節氣中最早制訂出的一個。

菩提堂中醫診所註冊中醫師余健楚就分享做到「冬至一陽生」的妙法，「就是在冬至這天盡量停止一切令你繁忙的事情以及煩惱，有意識地令到自己平靜下來。」他提議，大家可以選擇打坐，或者聽古琴，都有好好的效果，「愈是這麼做，身體內部的氣血就會自動調整，獲得相對上的健康。」

註冊中醫師余健楚分享「冬至一陽生」的養生妙法。

慢性病長者要注意保暖



此外，有慢性病的老人家在冬至更要注意保暖，並注意心情舒暢。如在外過節進食盆菜，就要嚴禁飲凍飲，當中更當然包括啤酒，還要注意不要太晚進食，也不要食得過飽，「要早回家靜養」，而這些生活細節，其實都是為了給身體內的陽氣生長創造一個良好條件。

冬至食療方面，余醫師推薦食用「肉蓯蓉紫米黑豆粥」，材料全為黑色的「黑食材」，「肉蓯蓉屬性是味甘、性溫，有補腎助陽、潤腸通便的作用，它最主要是補而不燥、溫而不熱；紫米味甘、性溫，有滋補的作用」，通過藥補，來推動體內陽氣的升發，從而達到保健作用，但不同人體質有異，食療是否適合仍應諮詢註冊中醫師的意見。