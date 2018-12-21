【01天氣預報】元朗續熱爆今午29.6度　除夕逾五成機會低過12度

一股溫暖的偏東氣流正影響香港，下午本港大部分地區氣溫上升，元朗繼昨日錄得最高27.6度，今日再錄得「熱爆」的29.6度。 今晚大致多雲，明日早晚沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光，天氣溫暖。星期日及星期一天氣較涼，雲量較多。聖誕假期天色好轉。下週後期氣溫顯著下降。

一股溫暖的偏東氣流正影響廣東沿岸。下午本港大部分地區氣溫上升至25度或以上。今日下午1時半，元朗錄得29.6度，赤鱲角亦錄得29度。

下午大部分地區氣溫上升至25度或以上。（香港天文台）

下午5時半天文台錄得氣溫22.3度，相對濕度百分之85。天文台預測今晚大致多雲，最低氣溫約21度。明日早晚沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度，吹和緩東至東北風，初時離岸風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

下週中期略為回暖。（香港天文台）

拆禮物日後顯著轉冷

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，一股東北季候風會在星期日抵達華南，下週初該區氣溫稍為下降，周一降至介乎17至20度，並且雲量較多。該季候風會在下週中期略為緩和，天氣回暖，天色好轉，聖誕日預測的氣溫再次調低，預測介乎18至21度，隨後氣溫繼續上升，拆禮物日（26日）的最高氣溫達23度。一股較強的季候風補充會在下週後期令華南氣溫顯著下降，天氣轉冷及有雨，大褸和羽絨有望再次出動。下周四氣溫下降，天氣顯著較涼，下周日最低氣溫只有13度。