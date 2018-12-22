冬至街市鮮雞、海鮮檔人氣旺　豬肉檔主嘆：後生仔鍾意打邊爐

冬至撞正周六，許多市民前往街市為做冬做準備，雞肉、豬腩肉都是做冬熱選；而近年來越來越多人喜歡在冬至打邊爐，海鮮檔今日也多人光顧，有檔主透露，自己為了冬至，入貨方面多了三分之一。

九龍城街市雞檔玲姐表示，冬至多人買新鮮雞，故已入多一成貨量，以應付需求。（李澤彤攝）

雖然內地接連有非洲豬瘟疫症，但不影響市民購買鮮豬肉的意欲。（李澤彤攝）

未到上午10時，九龍城街市已經瀰漫著做節氣氛，不少市民前來買整隻雞煲湯。雞檔檔主玲姐表示過節多人來買新鮮雞，所以入貨方面多了一成，而自己也加價一成左右，大約是85元一斤，一隻雞至少賣200元；受非洲豬瘟影響，買雞的人數也有升幅，但並不明顯。當記者問及是否覺得香港人是否已經不重視做冬，她表示，「始終是傳統，大家屋企人都要一起食飯！」

海鮮檔主江老闆表示，鯇魚、魚膠都是熱選，貝類、海蟹也多人光顧，他在進貨方面較昨日多了三分之一，但因為臨近聖誕節，很多人離港旅遊，因而不敢估計銷情如何，「今年市場情況總體不好。」

豬肉檔主黃太表示，現在顧客已經不再喜歡吃「炒生骨」，所以現時豬腩肉比排骨銷情更好。（袁澍攝）

記者發現鮮豬肉檔及牛肉檔反映生意平平，並沒有明顯客流增加。豬肉檔主黃太表示老一輩香港人有做冬傳統，但是現在慢慢淡化，嘆「後生仔鍾意打邊爐，少有人自己整嘢食！」她又稱，因為現在顧客已經不再喜歡吃「生炒骨」，所以現時豬腩肉比排骨銷情更好。

凍肉檔老闆黃先生表示，在冬至打邊爐的人越來越多，因而今天預計會多一些人買肉片、丸類食品，「希望生意可以多兩成。」