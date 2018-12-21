【非洲豬瘟】食安中心表明如屠場爆發　只銷毀病豬　其他照劏照賣

內地至今23個省市自治區爆發非洲豬瘟，除早前公布廣東省首次有屠宰場爆發豬瘟後，福建昨日（21日）也確認有養豬場爆發疫情，內地為避免疫情蔓延，會殺掉爆發疫情豬場、屠宰場內所有豬隻。 但香港做法有異，若豬場出現非洲豬瘟，場內所有豬隻都會被撲殺，但至於若屠房出問題，只會撲殺發病豬隻。食安中心表示，因無染病豬隻沒有食安問題，其他同場而沒有染病的豬隻，會如常宰殺推出市場賣給市民。 立法會漁農界議員何俊賢表明絕不同意只銷毀受感染豬隻，直言「全世界都無咁樣嘅做法」。

食安中心表示，若屠房內有豬隻受感染，只會屠宰受感染的豬隻，並且會繼續發售健康的豬隻。（資料圖片/張浩維攝）

內地非洲豬瘟疫情擴散快，今日福建再有養豬場爆發疫情，中國農業農村部在公布中指，「會採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。」做法和廣東省珠海市香洲區屠宰場做法相同，以免疫情進一步擴散。

食安中心解釋：同場豬隻沒有食安問題

香港則和內地做法不同，食安中心昨日表示，若屠房內有豬隻受感染，只會銷毀受感染的豬隻，並且會繼續發售健康的豬，因為豬隻沒有食安問題，沒有風險，市民可照常食用。至於被問到是否需要仿傚台灣「禁豬」做法，食安中心回覆指，要符合成本效益，不應全面禁止，且不會禁止豬肉製品入境。

本港有兩個屠宰場，包括食環署聘請承辦商營運的上水屠場，及私人擁有的荃灣屠場。上水屠場處理的牲畜包括豬、牛及羊，當中處理的豬隻逾3,000隻，而荃灣屠場則只處理約400隻豬。對於是否應分開內地豬及本港豬至不同屠房屠宰，食安中心表示支持，認為有助減輕傳入風險。中心將與業界溝通做法，但因為荃灣屠房為私人擁有，所以需時商討。

漁農界何俊賢​：全世界都無咁樣嘅做法

漁農界立法會議員何俊賢直指食安中心的說法前所未聞，絕不同意，直言「全世界都無咁樣嘅做法」。他舉例指，禽流感的做法都是將整個雞場所有雞撲殺，是為了勿讓潛在或受感染雞隻將疾病帶離雞場。他質疑僅將受感染的豬隻銷毀的做法，「病毒會唔會遺留喺運輸工具？係唔係會遺留喺宰豬枱上？」他提到以上的情況都可能令本來未受感染的豬隻受感染，直言將造成嚴重的食物安全問題。

他又認為，或真的有業界會為利益而繼續售賣同一豬場的豬隻，但為了業界的長遠利益，若發現有受感染的豬隻應全面撲殺，「唔差在一日無豬食啦！」

豬肉業界：病豬未傳染其他已被屠宰

香港豬肉行總商會理事長許偉堅解釋，有別於內地養殖場，來港活豬一般於8至10小時內會被屠宰，而豬隻若被感染，要8小時後才病發，「未感染（其他豬）就已經劏咗」，故於場內交叉傳染的機會率頗低。此外，來港的豬隻要經過7層「檢疫關卡」才能出售，包括來港前作檢查，通過後再存於設閉路電視的區域作隔離觀察，一切安全後才能出車到港，經過關口檢疫及於屠宰前的檢查等，才能正式出售，故認為相當安全，「來港豬隻唔係抽驗，係逐隻去驗，有異樣都唔上得車，應該100%安全，無漏嘅。」

許又提到，現時內地來港豬隻可分為6條陸路路線，以珠海豬場發現問題後為例，供港豬隻要「混路走」，轉到距離6公里以外的路線來港，以減低被感染風險；此外，深圳灣口岸現已作好準備，當文錦渡關口出現任何狀況，也可以即時運作，以確保供港豬隻的數量穩定。