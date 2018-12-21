【非洲豬瘟】食物安全專員：豬隻如在潛伏期內被屠宰　並不會染病

非洲豬瘟疫情蔓延至廣東省，公眾憂慮本港豬場亦會受疫情影響，食物安全專員何玉賢醫生今(21日)在電台節目中指，雖然非洲豬瘟的傳染性強，但內地豬隻在本港屠房停留時間短，很快就會被屠宰，故豬隻不會染病。

食物安全專員何玉賢（右），指雖然非洲豬瘟的傳染性強，但內地豬隻在本港屠房停留時間短，很快就會被屠宰，故豬隻不會染病。（資料圖片／林若勤攝）

何玉賢今在港台節目《千禧年代》中指，非洲豬瘟的傳染性強，如果有豬隻「中招」，很快就會傳染其他豬隻，但只影響到家豬、野豬等豬隻，不會傳染其他動物及人類，即使人類接觸及食用豬隻亦不會受感染，「豬肉製品只要煮熟食就無問題。」

他強調本港檢驗制度嚴格，有幾重把關，嚴格觀察及檢驗豬隻有無發病，確保健康才輸出市場。他指，本港屠房近日有發現死豬，已進行解剖，並把樣本到漁護署化驗，但至今未發現有非洲豬瘟。

在屠房交叉感染可能性很低

被問到豬隻是否有機會在屠房交叉感染，何玉賢表現有這個可能，但可能性很低，他解釋，豬隻在屠房時停留時間短，一般1至2日已上屠宰線處理，但非洲豬瘟需要3日才能發病，他認為，豬隻如在3天潛伏期內被屠宰，並不會染病。