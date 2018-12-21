【非洲豬瘟】上水屠房一旦有病豬　全殺或殺部分？三日內現三說法

非洲豬瘟來勢洶洶，最接近香港的疫點是位於廣東省珠海市香洲區的屠宰場，政府部門近日陸續公布防疫措施。
食物安全中心昨日（20日）向傳媒透露，若本港屠房有豬隻患非洲豬瘟，會撲殺病豬，但健康豬隻因不涉食安問題，會如常出售。不過有活豬業界向《香港01》表示，食物及衞生局官員前日（19日）與他們開會時，提到若屠宰場有病豬，需關閉整個屠宰場並撲殺全部豬隻。至今日（21日）有立法會議員再向當局求證時，獲回覆「只殺與病豬同一批次的豬隻」。
兩個政府部門，三日之內衍生三個說法。食物及衞生局今傍晚回應表示，會銷毀被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場的豬隻，局方強調與食安中心的做法完全一致，並首度書面回覆指倘現疫情，將可能關閉屠房一星期或以上。
非洲豬瘟的威脅漸近，政府近日提出一旦有病豬出現在本港屠場及豬場，當局的防疫方案。惟綜合業界人士與政府部門的說法，發現防疫方案眾說紛紜，本文整理各說法的出現時序及詳細內容。
有食衞局官員向業界表示，若本港屠場有豬隻發病，需全面撲殺屠場豬隻並封閉屠場清潔。 （資料圖片）
12月19日：食衞與業界開會 表明若屠場有病豬會全面撲殺
有多名豬肉業界及零售界人士向《香港01》透露，食物及衞生局早於本周三（19日）已與業界人士開會，出席會議的包括運輸界、屠宰場、養豬場、入口代理商、零售界等約30名代表，會上有食衞局官員表示，若本港屠場有豬隻發病，需全面撲殺屠場豬隻，並要封閉屠場消毒及清潔。
據悉，會上有業界人士支持當局應徹底清潔屠房，但同時擔憂生意受影響，希望當局的方案可以同時平衡業界利益以及市民日常生活需求，盡量縮減屠房關閉的時間。
食物安全中心向傳媒表示，只殺有問題豬。（資料圖片）
12月20日：食安中心指只殺病豬 屠場內其他健康豬如常出售 至本周四（20日）食物安全中心向傳媒透露，若本港的屠房出現病豬，當局會撲殺發病的豬隻，但同一屠場內的其他健康動物，包括豬、牛及羊均會如常屠宰及發售，而屠場需清潔數天；而若本地養豬場有豬受感染，則會撲殺該豬場所有豬隻，惟涉事豬場3公里範圍內的其他豬場均不受影響。
食衞局最新回覆指，只殺與病豬同批次的豬隻。（資料圖片）
12月21日：議員求證時獲回覆 「只殺與病豬同一批次的豬隻」
食安專員何玉賢早上透露，屠房內的豬隻交叉感染可能性低，本地養豬場若有病豬，涉事豬場3公里範圍內其他豬場的豬隻需經檢疫才可推出市場。
至中午，批發及零售界立法會議員邵家輝今日就食安中心「只殺病豬」的說法向食衞局求證，獲回覆指一旦爆發疫情，會撲殺與病豬同一批次的豬隻。
食衞局強調：與食安中心做法一致
《香港01》就上述三個說法，今日（21日）向食物及衞生局查詢，食衞局回覆指兩日前（19日）與業界的會面上，局方代表表示，「當屠房受到影響時，所有受感染的豬隻會被銷毀，亦即包括被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場的豬隻」。
局方強調，食衞局與食安中心公布的做法完全一致。局方代表又在會上透露，銷毀豬隻後有需要封閉屠場作全面消毒及清潔，確定有關工作完成後才會重開屠場，封屠場可能需時一個星期或更長，而相關部門正檢視具體所需時間。
食物安全中心發言人今晚（21日）補充，與食衞局口吻一致，指出「在屠房內若豬隻被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場，來自涉及疫情的養豬場所有豬隻將被全部銷毀，而其他來自不涉及疫情的養豬場的健康豬則一般不受影響」。
漁護署署長梁肇輝（第二排右二白衫者）指本地養豬業規模小，與內地有別。（資料圖片／政府新聞處圖片）
漁護署：只銷毀屠房內豬批次 有諮詢本地海外專家意見
漁護署署長梁肇輝同日解釋本港防疫措施與內地有異，原因是內地是農業大國，而本港養豬業規模細，當局是按風險提出相應措施。只銷毀屠房內涉事批次的病豬的做法，是經諮詢過本地及海外專家意見。
他認同業界建議，利用上水及荃灣兩個屠房分流處理內地及本港豬隻，惟需時商討。
邵家輝指出，進食病豬肉對人體無影響，真正受影響的是豬肉及零售業界。（資料圖片）
對「只殺病豬」說法感驚訝 議員：業界普遍不介意封屠場
批發及零售界立法會議員邵家輝受訪時指，與食衞局代表開會時，獲悉若有屠場的豬染病會全面撲殺場內豬隻，並需關閉及清潔屠場，他對食安中心「只殺病豬」的說法感驚訝，連聲反問「唔係啩？咁唔合理？」並隨即向當局求證。
他形容前日會議上有業界人士因生意受影響「喊晒口」，但做好防疫是為了顧及市民觀感，與會人士仍支持當局全面殺豬、封屠房徹底清潔的做法。
邵家輝續指，業界同時向當局反映應盡量縮短封閉屠房的時間，因為非洲豬瘟不涉食安問題，進食後對人體無影響，真正受影響的是活豬業界及零售業界。邵直言，「一個月唔食（豬）就真係死，食少一日（豬）無乜大問題」，他促當局不應矯枉過正，不宜採用應對禽流感的做法，而應平衡商界及本港市民需求再作決定。
Dirk Pfeiffer認為，只殺病豬而照樣發售其他健康豬，做法可以接受。（袁澍攝）
學者：保留健康豬做法可以接受 殺豬與否屬政治決定
香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院副院長兼健康一體化講座教授Dirk Pfeiffer表示，若屠房有病豬，只殺受感染的豬隻而照樣發售其他健康豬，做法可以接受，但若疫情發生在養豬場則有不同處理方法，因為病毒有潛伏期，養豬場其他豬隻受感染風險高，運送至屠場過程亦可傳染病毒。
Dirk Pfeiffer又認為，若下令全面殺豬，市場反應會很大，殺豬與否、殺豬的範圍屬政治決定。