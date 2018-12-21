【非洲豬瘟】上水屠房一旦有病豬　全殺或殺部分？三日內現三說法

非洲豬瘟來勢洶洶，最接近香港的疫點是位於廣東省珠海市香洲區的屠宰場，政府部門近日陸續公布防疫措施。 食物安全中心昨日（20日）向傳媒透露，若本港屠房有豬隻患非洲豬瘟，會撲殺病豬，但健康豬隻因不涉食安問題，會如常出售。不過有活豬業界向《香港01》表示，食物及衞生局官員前日（19日）與他們開會時，提到若屠宰場有病豬，需關閉整個屠宰場並撲殺全部豬隻。至今日（21日）有立法會議員再向當局求證時，獲回覆「只殺與病豬同一批次的豬隻」。 兩個政府部門，三日之內衍生三個說法。食物及衞生局今傍晚回應表示，會銷毀被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場的豬隻，局方強調與食安中心的做法完全一致，並首度書面回覆指倘現疫情，將可能關閉屠房一星期或以上。

非洲豬瘟的威脅漸近，政府近日提出一旦有病豬出現在本港屠場及豬場，當局的防疫方案。惟綜合業界人士與政府部門的說法，發現防疫方案眾說紛紜，本文整理各說法的出現時序及詳細內容。

有食衞局官員向業界表示，若本港屠場有豬隻發病，需全面撲殺屠場豬隻並封閉屠場清潔。 （資料圖片） 12月19日：食衞與業界開會 表明若屠場有病豬會全面撲殺 有多名豬肉業界及零售界人士向《香港01》透露，食物及衞生局早於本周三（19日）已與業界人士開會，出席會議的包括運輸界、屠宰場、養豬場、入口代理商、零售界等約30名代表，會上有食衞局官員表示，若本港屠場有豬隻發病，需全面撲殺屠場豬隻，並要封閉屠場消毒及清潔。 據悉，會上有業界人士支持當局應徹底清潔屠房，但同時擔憂生意受影響，希望當局的方案可以同時平衡業界利益以及市民日常生活需求，盡量縮減屠房關閉的時間。

食物安全中心向傳媒表示，只殺有問題豬。（資料圖片） 12月20日：食安中心指只殺病豬 屠場內其他健康豬如常出售 至本周四（20日）食物安全中心向傳媒透露，若本港的屠房出現病豬，當局會撲殺發病的豬隻，但同一屠場內的其他健康動物，包括豬、牛及羊均會如常屠宰及發售，而屠場需清潔數天；而若本地養豬場有豬受感染，則會撲殺該豬場所有豬隻，惟涉事豬場3公里範圍內的其他豬場均不受影響。

食衞局最新回覆指，只殺與病豬同批次的豬隻。（資料圖片） 12月21日：議員求證時獲回覆 「只殺與病豬同一批次的豬隻」 食安專員何玉賢早上透露，屠房內的豬隻交叉感染可能性低，本地養豬場若有病豬，涉事豬場3公里範圍內其他豬場的豬隻需經檢疫才可推出市場。 至中午，批發及零售界立法會議員邵家輝今日就食安中心「只殺病豬」的說法向食衞局求證，獲回覆指一旦爆發疫情，會撲殺與病豬同一批次的豬隻。

食衞局強調：與食安中心做法一致

《香港01》就上述三個說法，今日（21日）向食物及衞生局查詢，食衞局回覆指兩日前（19日）與業界的會面上，局方代表表示，「當屠房受到影響時，所有受感染的豬隻會被銷毀，亦即包括被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場的豬隻」。

局方強調，食衞局與食安中心公布的做法完全一致。局方代表又在會上透露，銷毀豬隻後有需要封閉屠場作全面消毒及清潔，確定有關工作完成後才會重開屠場，封屠場可能需時一個星期或更長，而相關部門正檢視具體所需時間。

食物安全中心發言人今晚（21日）補充，與食衞局口吻一致，指出「在屠房內若豬隻被驗出帶有非洲豬瘟病毒或來自涉及疫情的養豬場，來自涉及疫情的養豬場所有豬隻將被全部銷毀，而其他來自不涉及疫情的養豬場的健康豬則一般不受影響」。

漁護署署長梁肇輝（第二排右二白衫者）指本地養豬業規模小，與內地有別。（資料圖片／政府新聞處圖片） 漁護署：只銷毀屠房內豬批次 有諮詢本地海外專家意見 漁護署署長梁肇輝同日解釋本港防疫措施與內地有異，原因是內地是農業大國，而本港養豬業規模細，當局是按風險提出相應措施。只銷毀屠房內涉事批次的病豬的做法，是經諮詢過本地及海外專家意見。 他認同業界建議，利用上水及荃灣兩個屠房分流處理內地及本港豬隻，惟需時商討。

邵家輝指出，進食病豬肉對人體無影響，真正受影響的是豬肉及零售業界。（資料圖片） 對「只殺病豬」說法感驚訝 議員：業界普遍不介意封屠場 批發及零售界立法會議員邵家輝受訪時指，與食衞局代表開會時，獲悉若有屠場的豬染病會全面撲殺場內豬隻，並需關閉及清潔屠場，他對食安中心「只殺病豬」的說法感驚訝，連聲反問「唔係啩？咁唔合理？」並隨即向當局求證。 他形容前日會議上有業界人士因生意受影響「喊晒口」，但做好防疫是為了顧及市民觀感，與會人士仍支持當局全面殺豬、封屠房徹底清潔的做法。 邵家輝續指，業界同時向當局反映應盡量縮短封閉屠房的時間，因為非洲豬瘟不涉食安問題，進食後對人體無影響，真正受影響的是活豬業界及零售業界。邵直言，「一個月唔食（豬）就真係死，食少一日（豬）無乜大問題」，他促當局不應矯枉過正，不宜採用應對禽流感的做法，而應平衡商界及本港市民需求再作決定。