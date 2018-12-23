4萬住戶獲發職津津貼、涉近7.8億元　羅致光：將於實施一年後檢討

政府於今年4月將「低收入在職家庭津貼」優化為「在職家庭津貼」，勞福局局長羅致光今（23日）發表網誌表示，截至本月21日，已多逾4萬個住戶透過職津獲發津貼，涉款接近7.8億元，受惠住戶成員亦逾15萬人，當中有6.2萬名兒童，而整體成效將於實施一年後檢討。 他又指，過往一年有不少聲音要求政府全面檢討綜援計劃，「雖然我沒有任何打算『全面』檢討綜援，不過亦樂意聽取各界提出具體的意見，共同探討如何優化現有的制度。」

勞工及福利局局長羅致光（後排右三）日前到位於添馬公園的東華三院iBakery愛烘焙餐廳，與同事預祝聖誕。（政府圖片）

政府於上月發布《2017年香港貧窮情況報告》，不少聲音抨擊當局扶貧不力。勞工及福利局局長羅致光今（23日）以「又到聖誕」為題撰寫網誌指，留意到社會討論的共識，減低貧富懸殊及扶貧為政府責任：「這亦應是新一年要加把勁的工作之一。」

他提到，政府於今年4月將「低收入在職家庭津貼」優化為「在職家庭津貼」，截至本月21日，已多逾4萬個住戶透過職津獲發津貼，涉款接近7.8億元，受惠住戶成員亦逾15萬人，當中有6.2萬名兒童，而整體成效將於實施一年後檢討。

然而，在過往一年民間及立法會都有聲音，要求政府全面檢討現行的綜合社會保障援助計劃，他說，政府沒有任何打算全面檢討，但樂意聽取各界提出具體意見，共同探討如何優化現有制度。