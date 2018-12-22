【展亮中心】重建後面積不少於現時　羅致光稱不存政府黑箱作業

觀塘展亮中心將會於原址重置，勞工及福利局昨指，重置後將會推出加強版服務模式，揉合職訓局營辦的展亮技能發展中心及社署資助的綜合職業訓練中心優點，提供綜合的服務。 勞工及福利局局長羅致光今(22日)在電台節目中指，把兩項類似服務揉合，成為加強版，可更全面幫助弱能青年。被問到展亮中心最後選擇在原址重建，是否向民意讓步，他指，最後決定原址重建，是因確定原址可作綜合、共融發展。 另外，他指現時展亮的實用面積有2000多平方米，他指未來展亮重建後，發展方向是增加更多地方，不少於現時可用面積。

展亮中心將會於觀塘港鐵站及翠屏道一帶作合併發展，料2025年完成。（資料圖片）

羅致光指，在展亮重建的計劃上，與政府一般大型發展項目慣常處理方法有所不同，「今次我們有個概念就在施政報告講，但當時未有細節，等到成熟時，就與大家公布，所以見到我上個月又講少少出來，今個星期又講少少出來。」他指，如果政府在所有細節都決定好才公布，就會需時更久才能完成重建，「想爭取時間空間。」

羅致光稱不存在政府黑箱作業

他形容項目的透明度「超高」，並無吞吞吐吐或「擠牙膏」，亦不存在政府「黑箱作業」，直指「箱內根本沒有東西」。

他被問到本來有意把展亮遷到其他地方重建，而現時就決定原址重建，是否向民意的讓步，他稱「民意幾時都聽，當我們知道這地點可作綜合發展後，所以就決定(展亮)返去。」

紅圈為重建規劃位置，新展亮技能發展中心將向北稍移，搬到現時展能活動中心。（政府圖片）

另外，對於展亮重建後的面積，羅致光表示，外界指重建後只有4000平方米，比現時為少是不正確的說法，他解釋，現時的5200平方米是總建築樓面面積，而4000平方米就是指總樓面面積，而現時實用面積就有2000多平方米，他指未來展亮重建後，發展方向是增加更多地方，不少於現時可用面積，但未有具體藍圖。

他補充，本來公務員學院的選址是展亮中心旁邊的巴士站上蓋，但由於該地段發展不夠全面，而現在選用展亮的現址，認為可作一系列整全發展，「希望未來更有生氣。」

羅致光指，項目的透明度「超高」，並無吞吞吐吐或「擠牙膏」，亦不存在政府「黑箱作業」。 (資料圖片)

在展亮重建期間，中心的服務計劃遷往位於九龍塘牛津道1D號的空置校舍運作。立法會議員張超雄曾提議不應遷到九龍塘，而是利用在展亮中心附近的前觀塘職業訓練中心，羅致光被問到為何不接納建議時，他解釋，觀塘職業訓練中心的樓宇質素與展亮相若，出現石屎剝落等情況，如裝修再用，費用很高，幾年後亦要再拆卸，不符成本效益。而九龍塘牛津道空置校舍在裝修後可用多10多年，亦相信位置在九龍中間，可方便更多學員前往。

不過，他亦指出，九龍塘在上學時間較塞車，當局需在交通安排、時間表等作調節，亦需在地區做諮詢工作，惟他相信可獲支持。

羅致光續指，展亮未來會揉合職訓局營辦的展亮技能發展中心及社署資助的綜合職業訓練中心優點，再推出「加強版」服務，他認為，綜合職業訓練中心強項是就業支援時間較長，可跟進服務使用者的就業情況，當使用者在就業後，亦有短期課程作持續訓練，「更全面幫弱能青年。」現時計劃由繼續由職訓局提供服務，而當展亮在牛津道時，就會試行加強版服務，他指，若「加強版」服務成效好，相類似服務可向這模式發展。

勞工及福利局發言人昨指，新的安排包括由職業導師為畢業生及其僱主或同事，在培訓後提供持續最少12個月的就業支援服務，並按需要為個別畢業生提供最多三年的持續支援服務。

政府將於2021年第四季收回展亮現址用地，羅致光日前表示，目標是在2025年完成重建並投入服務。