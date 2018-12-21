展亮技能訓練中心原區重置　羅致光向民意讓步？

自政府宣布公務員學院選址於觀塘展亮技能訓練中心，中心的重置計劃一直未有定案，不少團體均促請政府原址保留中心，亦有議員擔心中心將被殺校，影響殘疾人士服務供應。至本周三（19日）羅致光指展亮中心將於原址附近重建。同區市區用地重置中心確為善政，不過政府未預先安排、及早公布中心的重置，由首次提出公務員學院計劃已拖延至今至少兩個月，反映政府在制定政策時未優先考慮殘疾人士的需要。在長遠規劃上，政府應為殘疾人士提供合適的職業康復和訓練，改善服務質素，讓他們能發揮所長，並完善訓練中心在過渡期的安排，讓該區的殘疾學生不需長途跋涉也能繼續上學，減輕重置安排對學員學習的影響。

原址附近重建回應訴求 過渡安排應以學生需要為先

本年度《施政報告》提出在觀塘興建公務員學院，其後政府宣布學院將選址於觀塘展亮技能訓練中心及為缺乏照顧的青少年提供住宿服務的「荷蘭宿舍」，技能中心分校預計於2021年拆卸。上月18日，中心的學生及家長於校舍外舉行集會反對迫遷，亦有團體聯署要求政府原址保留技能訓練中心。政府其後回應指會另覓九龍區用地重置「加強版」中心，並非殺校。「01觀點」早前已指出政府在建立公務員學院時不應與民爭地，將公務員培訓與殘疾人士培訓放於對立面上。

勞福局局長羅致光本周三（19日）表示，展亮中心將重置於觀塘港鐵站及翠屏道一帶，即在原址旁邊，用地重新規劃後會以共融為主題，低座是展亮中心，佔地4,000平方米，公務員學院則建於高座，佔地為整個發展項目三分一，盼可於2025年落成及啟用。被問到重置展亮中心後是否仍由職訓局營運，他指仍需與職訓局商討。

紅圈為重建規劃位置，新展亮技能發展中心將向北稍移，搬到現時展能活動中心。（政府圖片）

是次政府提出原址附近重建，考慮到殘疾學員的需要，值得肯定。但由政府公布以公務員學院取代中心用地以來，市民的反對與政府轉向，反映政府對殘疾人士設施欠缺長遠規劃，令人質疑政府在未完善中心的安置計劃，便倉促宣佈建設公務員學院，在制定政策時未優先考慮殘疾人士的需要，為他們造成困擾，而羅致光在回應是否向民意讓步時亦不置可否。事實上，政府應在規劃時應主動及早安排、並公布殘疾人士中心的重置，而非待示威出現才表態。

此外，學院現有約300名全日制學員，去年的申請入學人數更超過學額數目，政府早前稱新綜合職業訓練中心除了技能訓練外，亦會提供就業服務，服務名額更會有所增加。不過，新址佔用樓面面積為4,000平方米，小於現時展亮中心的5,200平方米，能否提供更多服務名額及提高服務質素依然成疑。長遠而言，政府仍需增加市區殘疾人士技能訓練的服務，若確定中心重置後仍由職訓局營運，政府宜加強溝通，諮詢營運機構、學員及家長，了解殘疾學童的真實需要，從而提供適合的設備。

在過渡期安排方面，羅致光指正考慮將前身為明愛徐誠斌學院的九龍塘牛津道一號D校舍作為中途校舍，惟校舍須作基礎改善工程，及仍需諮詢地區，但相信屆時可做到無縫交接。有議員及中心學員批評，中途校舍的選址交通不便，由港鐵站步行需時十二分鐘，建築物也自09年起丟空，較為殘舊。政府應保障學員在重置工程期間的學習權利，增加配套支援及盡快與營運機構商討過渡期的服務供應安排，或考慮採用議員的建議，使用現已空置的基督教服務處觀塘職業訓練中心。