安老院舍質素良莠不齊引入扣分制監管？　羅致光：暫無時間表

安老院舍質素良莠不齊，勞福局局長羅致光今(23日)表明，目前正研究修例，明年中有結果，當局亦有探討引入扣分制可能性，不過他承認現階段並無時間表。他又提到，明年首季推出院舍自願性認證計劃，以提升業內質素，倘反應冷淡，不排除會於指引作相應要求，或可發出警告或停牌等，但強調需按步就班，否則會出現私營安老院倒閉潮。 他又直言，安老業人手需求增加，輸入外勞是「遲早的事」，明年首季將完成數據分析，但他對業內能扭轉人手短缺形勢不感樂觀。

羅致光(左)表示，正研究引入扣分制可行性，但承認暫無時間表。(《講清講楚》截圖)

羅致光今出席無綫電視節目《講清講楚》表明，目前最受詬病是《安老院條例》，已沿用廿多年，目前正研究修例，提高安老院舍人手比例等，預料明年中有結果。他又指，明年首季會推出自願性認證計劃，會資助院舍參加，以改善其工作流程，提升質素，不過業界亦需增加人手配合。他坦言，倘反應冷淡，不排除未來會於指引中加入要求，假如院舍拒絕跟隨，當局亦可作出警告，亦可停牌或吊銷牌照，「種種可能性都存在」，不過他強調需按部就班，否則會掀起私營安老院倒閉潮



申訴專員早前批評當局監管院舍寬鬆，羅表明正研究設立扣分制的可行性，按違規性質設立不同級別警告及相應懲處，但現階段暫無時間表。

被問到是否投鼠忌器？他沒正面回應，但解釋指政府工作有優次，需有序進行，外間常批評政府手腳慢，但實則是增聘人手需時，需經人事編制小組委員會、財委會審議，才能進入直路。

安老業長期缺乏人手，惟安老服務需求不斷增加。（資料圖片）

他又直指，人手不足是目前安老服務面對困境，影響院舍質素，隨著服務量增，於資助院舍輸入外勞是「遲早的事」，目前正向業界搜集資料，了解今年中增撥資源後的人力資源狀況，期望第一季完成分析，制定方向。



去年整體院舍人手流失率達18%，他明言，如果空缺率仍然徘徊雙位數，便有需要輸入外勞，他認為目前情況不樂觀，「始終人手需求一路增加」，但他強調有關程序需先諮詢勞顧會意見。