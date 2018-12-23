政府推餐具借用服務反應良好　林超英：可省逾十萬件即用餐具

環境運動委員會與環保署合作，今年12月推出重用餐具借用服務，包括杯、碗、筷子、湯匙和叉子，供大型活動籌辦團體免費借用，總數達5,000套。 服務推出反應良好，截至明年3月已有十多間機構申請服務，涉及不同活動。環境運動委員會主席林超英指出，如此已可節省十多萬件即用餐具。

大型活動籌辦團體可申請免費借用餐具，每套有杯、碗、筷子、湯匙和叉子。（政府新聞網圖片）

餐具借出前已消毒

環境保護署去年12月推出《大型活動減廢指南》，逾40個機構承諾參考建議，環境運動委員會更與環保署合作，本月推出重用餐具借用服務。其中「第四屆油麻地榕樹頭節」主辦機構率先響應重用餐具，是借用餐具服務團體之一，並於盆菜宴活動借用逾600套餐具。

政府指出，重用餐具借用服務計劃獲環境及自然保育基金贊助，餐具借出前洗淨消毒，回收後清潔妥當，以後仍可使用。

環境運動委員會主席林超英指，只要善用重用餐具服務，節省的即棄餐具數以萬計。（政府新聞網圖片）

實踐減廢指南

環保署高級環境保護主任溫家玲指出，指南提供實用環保建議，例如活動舉辦團體可考慮設置飲水機，代替向參加者派發瓶裝水等。此外，活動場地可設立回收站，並安排綠色大使教導參加者清潔回收方式。

政府指出，過去一年，多項大型活動依照指南建議籌備，以花卉展覽為例，康樂及文化事務署在場內設立回收桶和回收設施，花展完結後展開回收分類，把合適的花卉分送市民和團體，有用的泥土、沙石等則捐給農場，又或留待來年再用。