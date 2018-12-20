為減輕堆填區爆煲壓力，現時棄置建築廢料須向環保署繳費。然而，《香港01》調查發現，不少夾斗車司機從回收場提取建築廢料後，將紙皮、木板放在夾斗上掩人耳目，然後循免費通道進入堆填區倒垃圾，涉瞞騙環保署。業界人士質疑環保署及堆填區承辦商監管不力。 涉事回收場位於啟德，專門接收建築及家居廢料，但負責人堅稱沒有配合違規司機。記者本周一（17日）向環保署查詢，堆填區監管人員是否失職及會否調查事件。署方回覆指，由於指控嚴重，需時小心查證。

打鼓嶺堆填區入口設有指示牌，註明建築廢料車輛須走左面的收費通道，而其他廢料的車輛則走右面的免收費通道。（陳信熙攝）

夾斗車裝填建築廢料 喬裝後無繳費進堆填區

現時建築廢料運往堆填區棄置，每公噸收費二百元。《香港01》今年七月在打鼓嶺堆填區拍攝到，一輛載有建築廢料的夾斗車，未繳費就進入堆填區倒垃圾。

這輛24噸夾斗車於早上約10時，在啟德發展區一個回收場裝填廢料，航拍可見挖泥機將沙土、碎石及木板等廢料放入夾斗，過程揚起滾滾沙塵。裝滿廢料及磅重後，司機將車泊在路邊，然後爬上車頂用車夾及人手，鋪上木板及紙皮，以遮掩沙土及碎石等建築廢料。

大約30分鐘後，夾斗車完成「喬裝」，從外看難以判斷是否屬建築廢料。該車隨即開往打鼓嶺推填區，司機中途將車泊在粉嶺一個停車場並午膳，然後繼續驅車前進。大約12時45分，夾斗車循免費通道進入堆填區。當日的堆填區收費紀錄亦顯示，該夾斗車並無繳費。

下午大約2時半，該夾斗車再次駛到啟德的回收場裝填建築廢料。

+ 9 + 8 + 7

回收場廢料來自清拆工程貨車 多輛夾斗車涉違規操作

這個回收場位處短期租約官地，指明用作涉及建築廢物及都市固體廢物的回收業務。記者連日觀察，發現不少車身寫有「清拆工程」的貨車，每日都會到該回收場，卸載沙土、碎石及木板等拆卸工程產生的建築廢料。

回收場內有三座由建築廢料堆成的「垃圾山」，夾斗車輪流到場裝載廢料。裝滿後，挖泥機就會將紙皮、木板等雜物放在夾斗上。離開回收場後，夾斗車司機將車泊在路邊，用車夾及人手為廢料「喬裝」，掩人耳目。

記者於不同日子觀察，均發現同樣操作。粗略統計，每天早上大約有五至六輛夾斗車，經相同方法為建築廢料「喬裝」後，直接開往堆填區傾倒廢料。

記者上周三追蹤另一輛夾斗車。司機用紙皮為廢料「喬裝」後，將車駛向屯門堆填區方向，期間發現記者尾隨，在蝴蝶灣附近一段龍富路時突然停在路邊，後來又轉入小路停泊，並走近記者的私家車觀察。該夾斗車最後放棄前往堆填區，載同廢料在內河碼頭的迴旋處調頭離開。

+ 3 + 2

知情者：司機瞞騙環保署從中獲利

根據環保署建築廢物處置收費計劃，建築廢物產生者須開立帳戶，而司機將建築廢物運往堆填區時，須在入口提交廢物產生者提供的「載運入帳票」。署方每月按入帳票紀錄直接向廢物產生者收費。過程中，司機毋須就傾倒廢物繳費。

不過，據知情的業界人士指，有回收場直接將現金而非入帳票交予司機，令部分司機得以混水摸魚，將建築廢料「喬裝」，避過收費並從中獲利，「一車（建築）垃圾，每十噸有成二千銀，（回收場）有現金畀司機，去到堆填區（卻）唔使畀錢。扣除皮費，每車賺千幾銀」。

他續指，這些司機涉瞞騙環保署，已持續一段時間，打鼓嶺及屯門堆填區均有類似情況。他形容情況非常奇怪，質疑環保署及堆填區承辦商監管不力，甚至可能有職員涉事，「所有車都要過磅，夾斗咁重無可能唔知，夾板同傢俬只重四至五噸，無可能成十噸都畀佢入」。

記者向啟德的回收場營運商「全記五金」董事區應強查詢，被問及是否知悉夾斗車司機涉瞞騙環保署時，他表示：「我就無啦，唔知其他呢」，並拒絕透露委託司機棄置建築廢料時，有否將現金或入帳票交予司機，「呢啲商業秘密，你無得打個電話嚟要我答你任何野」。

【堆填區失守】紙皮遮建築廢料 夾斗車喬裝避收費 涉瞞騙環保署

涉事的回收場位處啟德發展區。營運商負責人堅稱對司機違規做法不知情，自己亦無配合。（蔡正邦攝）

環保署曾指夾斗車合規 記者再查詢後改口：需時小心查證

《香港01》上周，曾向環保署查詢上述7月11日疑違規的夾斗車，署方當時回應該車輛已經過查驗，屬於毋須繳費的工業廢料，強調有嚴謹措施檢查，防範違規行為。

記者本周一（17日）附上調查期間拍攝到的航拍圖片及片段，再向環保署查詢，回收場的建築廢料是否屬於「工業廢物」、堆填區監管人員是否失職，以及署方會否將事件轉介執法部門調查。署方至昨晚（19日）回覆指，由於指控嚴重，需時小心查證。