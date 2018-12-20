【堆填區失守】廢料徵費失效　朱凱廸批環保署：一個入口都未睇好

《香港01》今日（20日）揭發，多輛運載建築廢料的夾斗車，司機將紙皮、木板放在夾斗上掩人耳目，然後循免費通道進入堆填區倒垃圾，涉嫌瞞騙環保署。 環保署起初指，曾查驗涉事夾斗車，確定車上的是工業廢料，又強調有嚴謹措施檢查，防範違規行為。不過當記者本周一憑航拍圖片再次質詢，環保署昨晚（19日）改口，指由於指控嚴重，需時翻查資料及小心查證。 立法會議員朱凱廸批評，環保署連數個堆填區的入口都未能看管好，未來要落實推行都市固體廢物收費，「根本無可能做得到。」

《香港01》近日在啟德的回收場追蹤另一輛夾斗車。航拍看到該車裝填建築廢料後，司機用車夾夾起一旁的紙皮（紅圈示），放在夾斗頂部。（蔡正邦攝）

環保署上周回覆：夾斗車經查證非建築廢物才獲准進入

《香港01》今年七月在打鼓嶺堆填區拍攝到，一輛載有建築廢料的夾斗車，未繳費就進入堆填區倒垃圾（詳見另文）。記者上周將該車的車牌號碼、以及進入堆填區時間等資料交予環保署，查詢當時車上是否載有建築廢料、署方如何核實車輛所載廢料的種類等問題。

環保署上周三（12日）回覆，指查證堆填區的記錄後，確定該車運載的是工業廢物，並非規例下所訂明的建築廢物，因此不在建築廢物處置收費計劃的涵蓋範圍，又指「貴報查詢中所指車輛所載的廢物，都是當日經堆填區人員查證並非建築廢物後才獲准進入堆填區。」

夾斗車裝滿建築廢料後，駛離回收場內的「垃圾山」（紅圈示）。（蔡正邦攝）

夾斗車入堆填區 未見職員檢查

署方續指，駐守堆填區的工作人員會從多方面的資料，判斷廢物是否屬於建築廢物，包括車輛經過磅橋時，承辦商人員會查問廢物的的類別和來源，承辦商亦會抽查車輛，而環保署駐堆填區的工作人員亦會不時突擊抽查，確保所有車輛符合接收廢物的準則及其聲稱的類別。

不過，《香港01》追蹤其中兩輛夾斗車，卻發現署方所指的「工業廢物」，是由清拆工程貨車運送到回收場的沙土、碎石屎及木板等建築廢料，而夾斗車經司機「喬裝」，成功循免費通道進入堆填區，過程未見堆填區承辦商及環保署人員檢查。

航拍可見，該夾斗車準備通過車磅，過程很快完成，並無堆填區人員及環保署人員檢查夾斗的廢物。（蔡正邦攝）

環保署昨晚改口：需時小心查證

記者本周一（17日）將調查期間拍攝到同一夾斗車的航拍圖片，以及片段交予環保署，要求署方明確回覆回收場的建築廢料，是否屬於工業廢物、當日曾檢查該車的堆填區監管人員是否失職，以及署方會否將事件轉介執法部門調查。

至昨晚截稿前，記者終於獲環保署回覆，指由於指控嚴重，需時翻查有關資料，及向同事小心查證，會盡快回覆提問。 然而，署方之前曾指記者拍攝到的「碎石等」 疑似建築廢料，是由回收商運來的殘餘廢物，因此不屬規例下的「建築廢物」，令人擔心政策出現漏洞，有人或可利用回收場作中轉站，令建築廢料變「工業廢物」。記者多次追問上述問題，署方仍未正面回答。

打鼓嶺堆填區入口設有指示牌，註明建築廢料車輛須走左面的收費通道，而其他廢料的車輛則走右面的免收費通道。（陳信熙攝）

朱凱廸：環保署無決心處理垃圾收費

長春社公共事務經理吳希文認為，環保署目前對建築廢料的定義有灰色地帶，部份人或利用回收場作中轉地，令建築垃圾「變成」工業垃圾，他認為署方須要釐清相關廢料的定義。他指目前政府正計劃落實推行都市固體廢物收費，但相關灰色地帶將對政策帶來負面影響，因為屆時家居廢料、建築廢料、工業廢料的收費不一，廢物產生者只要將垃圾帶到不同中轉站，就可以節省費用，令政策失效。

立法會議員朱凱廸亦有同樣擔心。他批評環保署連數個堆填區的入口都未能看管好，令夾斗車司機只要「喬裝」便可以避過建議廢料收費，顯示署方根本無決心及能力處理垃圾收費。未來要落實推行都市固體廢物收費，難度只會比建築廢料收費更大，「一個入口把關都做唔到，如果更大規範（都市固體廢物收費），根本無可能做得到。」