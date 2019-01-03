【整筆撥款．二】NGO社會工作主任總年薪120萬　較社署同級高18%

政府推行整筆撥款十八載千瘡百孔、為人詬病，業界要求全面改革呼聲高漲，社署終於去年成立優化制度檢討專責小組，重新檢視制度。奈何，多年來情況並沒有改善；在查閱非政府機構（NGO）向社署提交的周年財務報告所見，部份機構仍舊持續「見紅」。 過往有報道揭露，機構高層疑透過制度「肥上瘦下」，惹來社會嘩然；惟社署最新資料披露，獲社署撥款6,600萬元的中華基督教禮賢會香港區會，在過去財政年度虧損逾130萬元，但最高三層職員的薪酬總開支卻高達1,300萬元，佔整體職員總薪酬支出五分一，而該會社會工作主任（SWO）連同現金津貼的總年薪，更超越社署同等職位的頂薪點近兩成。

中華基督教禮賢會香港區會在2017-18年度營業虧損130萬元。（機構網頁截網） 禮賢會香港區會20名高層職員總開支逾千萬元 社會福利署以整筆過撥款方式資助165間非政府機構（NGO），並在2017-18年度向機構共撥款142.3億元津助，為社會提供輔導、支援等服務；惟制度經過18年的歲月洗禮，屢受業界抨擊，過往曾有報道揭露，有機構總幹事的總年薪直逼社署署長，惹來外界指責社福界非政府機構（NGO）透過制度有「肥上瘦下」之嫌。 整筆撥款手冊規定，NGO每年獲資助1,000萬元或以上，或資助額佔營運收入高於五成，便需向社署提交最高三層職員薪酬檢討報告。據社署最新資料披露，中華基督教禮賢會香港區會在2017-18年度獲社署撥款6,600萬元，卻在去年財務年度營業虧損130萬元。在出現營運虧損理應節省開支，惟資料卻顯示， 該會年度職員總開支較去年增加逾200萬元。

社會工作主任較社署同等職位頂薪點多出18% 總年薪相差20萬元

在最高三層職員薪酬檢討報告中，約 20名高層職員的薪酬總開支高達1,300萬元，分別佔機構總營運開支14%，及職員總薪酬支出的五分一。由於在整筆過撥款制度下，社署會按機構的人手編制，以其職位的中點薪級撥款，可是報告所見，該會的社會工作主任的總年薪近122萬元，當中的現金津貼亦有9.1萬元，即月薪約10.1萬元，比社署同等職位的頂薪點85,770元多出18%。

社福界立法會議員邵家臻（張浩維攝） 邵家臻斥社署有權不用：機構職員薪酬不應高於同級公僕 社福界立法會議員邵家臻指，在整筆過撥款制度推行以來，社署就機構運用撥款的指引及準則不清，以現金津貼為例，社署只提出發放現金津貼前須通過董事局、張貼通告及通知同工，「咩叫通知？我貼出嚟又得，咩又得，其實無監測力量。」 他直言，機構職員薪酬不應高於同等職位公務員，過住有NGO的管理層人員薪酬，大幅偏離公務員系統相若職位，曾就此向社署查詢及要求跟進，惟對方回覆該會在發放津貼前，有依指引跟隨上述三個步驟、不抵觸現有機制，斥社署有權不用：「社署話會吟佢，但吟咗三年都係咁，吟到咩？」