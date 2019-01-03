【整筆撥款．二】NGO社會工作主任總年薪120萬　較社署同級高18%

政府推行整筆撥款十八載千瘡百孔、為人詬病，業界要求全面改革呼聲高漲，社署終於去年成立優化制度檢討專責小組，重新檢視制度。奈何，多年來情況並沒有改善；在查閱非政府機構（NGO）向社署提交的周年財務報告所見，部份機構仍舊持續「見紅」。
過往有報道揭露，機構高層疑透過制度「肥上瘦下」，惹來社會嘩然；惟社署最新資料披露，獲社署撥款6,600萬元的中華基督教禮賢會香港區會，在過去財政年度虧損逾130萬元，但最高三層職員的薪酬總開支卻高達1,300萬元，佔整體職員總薪酬支出五分一，而該會社會工作主任（SWO）連同現金津貼的總年薪，更超越社署同等職位的頂薪點近兩成。
中華基督教禮賢會香港區會在2017-18年度營業虧損130萬元。（機構網頁截網）
禮賢會香港區會20名高層職員總開支逾千萬元
社會福利署以整筆過撥款方式資助165間非政府機構（NGO），並在2017-18年度向機構共撥款142.3億元津助，為社會提供輔導、支援等服務；惟制度經過18年的歲月洗禮，屢受業界抨擊，過往曾有報道揭露，有機構總幹事的總年薪直逼社署署長，惹來外界指責社福界非政府機構（NGO）透過制度有「肥上瘦下」之嫌。
整筆撥款手冊規定，NGO每年獲資助1,000萬元或以上，或資助額佔營運收入高於五成，便需向社署提交最高三層職員薪酬檢討報告。據社署最新資料披露，中華基督教禮賢會香港區會在2017-18年度獲社署撥款6,600萬元，卻在去年財務年度營業虧損130萬元。在出現營運虧損理應節省開支，惟資料卻顯示， 該會年度職員總開支較去年增加逾200萬元。
社會工作主任較社署同等職位頂薪點多出18% 總年薪相差20萬元
在最高三層職員薪酬檢討報告中，約 20名高層職員的薪酬總開支高達1,300萬元，分別佔機構總營運開支14%，及職員總薪酬支出的五分一。由於在整筆過撥款制度下，社署會按機構的人手編制，以其職位的中點薪級撥款，可是報告所見，該會的社會工作主任的總年薪近122萬元，當中的現金津貼亦有9.1萬元，即月薪約10.1萬元，比社署同等職位的頂薪點85,770元多出18%。
社福界立法會議員邵家臻（張浩維攝）
邵家臻斥社署有權不用：機構職員薪酬不應高於同級公僕
社福界立法會議員邵家臻指，在整筆過撥款制度推行以來，社署就機構運用撥款的指引及準則不清，以現金津貼為例，社署只提出發放現金津貼前須通過董事局、張貼通告及通知同工，「咩叫通知？我貼出嚟又得，咩又得，其實無監測力量。」
他直言，機構職員薪酬不應高於同等職位公務員，過住有NGO的管理層人員薪酬，大幅偏離公務員系統相若職位，曾就此向社署查詢及要求跟進，惟對方回覆該會在發放津貼前，有依指引跟隨上述三個步驟、不抵觸現有機制，斥社署有權不用：「社署話會吟佢，但吟咗三年都係咁，吟到咩？」
社署指，如發現有機構最高級三層人員的薪酬偏離公務員系統中相若職位的薪酬或薪酬增幅過高，會要求機構作出解釋。（文雪萍攝）
社署：若機構薪酬偏離公務員系統會要求作出解釋
社署回覆查詢，如發現有機構最高級三層人員的薪酬偏離公務員系統中相若職位的薪酬或薪酬增幅過高，署方會要求機構作出解釋，以決定跟進行動，但就中華基督教禮賢會香港區會於2016-17年度薪酬檢討的資料，該機構最高級三級人員薪酬總開支涉及共20個員工職位，並無發現相關人員的薪酬有偏離公務員系統中相若職位的薪酬或薪酬增幅過高的情況。
中華基督教禮賢會香港區會在截稿前未有回覆。