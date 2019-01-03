【整筆撥款．一】兩成機構財務見紅　鄰舍輔導會續兩年虧逾二千萬

整筆撥款制度早於2000年推行，屢被社福界批評弊病叢生，勞福局局長羅致光曾於網誌撰文點出，部份社福機構對財務管理缺乏認識。然而，去年的戲碼今年或要重新上演；截至2018年12月初共有84間非政府機構（NGO）向社署提交周年財務報告，當中有21間機構報告「見紅」，而鄰舍輔導會經歷去年「計錯數」的財赤風波後，惟事隔一年入不敷支的情況仍未改善，2017-18年度赤字更高達近三千萬元，局面令人擔憂。 然而，當中有一間機構須動用自身儲備​以補貼虧損，其餘則以整筆撥款儲備抵銷，分別佔機構上年度儲備2%至21%不等；社署表示，倘個別機構出現巨額虧損或動用大額儲備，會向其了解箇中原因。

社會福利署以整筆過撥款方式資助165間非政府機構（NGO），在2017-18年度向機構共撥款142.3億元津助。（資料圖片） 兩成提交財務報告的非政府機構 財務報告見紅 社會福利署以整筆過撥款方式資助165間非政府機構（NGO），並在2017-18年度向機構共撥款142.3億元津助，為社會提供輔導、支援等服務。截至2018年12月1日，共有84間社福機構向社署提交周年財務報告，當中有21間報告出現赤字，佔整體的五份一，更有8間機構的赤字達百萬元或以上，分別為扶康會、香港傷健協會、香港學生輔助會、鄰舍輔導會、博愛醫院、仁濟醫院、圓玄學院及中華基督教禮賢會香港區會。 待員工退休 財務狀況會轉虧為盈 有不少出現赤字的社福機構均指出，自制度推行初期已參加計劃，擁有一定數量資深員工，其年資超過社署所定立的中位數，因此每年平均赤字為預計之內，料數年後該批員工將會退休，屆時整筆過撥款制度下的財務狀況將轉虧為盈。

鄰舍輔導會去年鬧出財政混亂致大舉裁員。（資料圖片） 鄰舍輔導會營運虧損情況持續 2017/18赤字高近三千萬 機構因虧損「爆煲」早有前科。鄰舍輔導會去年「計錯數」鬧出財政混亂致大舉裁員，不僅多個服務被腰斬，更有高層因此問責辭職，管理層遭到撤換，最終受害的還是服務使用者。奈何，在眾多機構的財務赤字中，當中仍以鄰舍輔導會的入不敷支情況最為嚴峻。 該機構在2017/18及2016/17年度，分別獲社署以整筆過撥款資助4.2億元和4.06億元，惟機構在巨額津助下，其財務報告持續兩年見紅。報告顯示，鄰舍輔導會在2016/17年度的財政赤字為2,696萬元，而2017/18年度的營運虧損更高達2,993萬元，赤字較去年度增近11%。機構在整體員工開支亦較去年增加6.4%，涉及2,556萬元。

鄰舍輔導會：已設專責委員會 料2018/19年度可達收支平衡

面對機構持續營運虧損累累，鄰舍輔導會回覆查詢表示，在2016/17年度出現營運虧損，主因於決定動用整筆撥款儲備以推動短期計劃服務。而機構就去年的財政風波已設專責委員會，就財務虧損情況作出檢討及改善建議包括更換最高管理層、完善財務預算編製流程和資料系統、持續監察收支狀況等。

此外，員工薪酬在2017/18年度跟隨公務員加薪1.88%至2.94%調整，以及推行臨時的短期計劃及增聘臨時職位，導致整體員工開支增加，但料2018/19年度可回復收支平衡。

社福界立法會議員邵家臻（張浩維攝）

邵家臻：社署應界定可接受的赤字比例

社福界立法會議員議員邵家臻表示，財政赤字非突如其來，倘若政府有既定機制向NGO諮詢其財務情況，便可及早阻止不健康的營運虧損出現，以鄰舍副導會為例，該會在短時間內發展為政府五大資助機構，機構模範不斷擴張，「發展到眼都紅埋」，或容易掉以輕心忽略機構財務虧損情況，以致去年財政災難發生。

他坦言，社署從來沒有指引說明何以監督，社署有設可接受的盈餘比例，亦有責任界定可接受的赤字，不應以「你死你事」的態度獨善其身。