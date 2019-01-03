【整筆撥款．三】薪酬待遇出現鴻溝　管理層與前線成對立陣營

社福機構整筆撥款制度早於2000年推行，前線人工「海鮮價」、高層肥上瘦下等情況屢受抨擊。 社署去年成立專責小組作檢討，社工註冊局、機構董事局、管理層及前線員工各有代表參與。不過有小組成員透露，會議中多流於各自表述，難達共識，應否設立劃一起薪點等更爭持不下，部分管理層群起反對。他認為沿用目前的人手編制，無助解決困局，前線更早已滿肚怨氣，應由上至下梳理制度，從董事局入手改革保障服務。

整筆撥款於2000年全面推行，以當年機構的人手編制及服務計劃作整體撥款。時任社會福利署署長林鄭月娥作為計劃主要「推手」，提倡社福界須有衡工量值的企業精神，以及要做好數目上的管理：「自己睇盤數，籌到款就做（服務），籌唔到就唔好承擔咁多，咁就是企業精神。」

邵家臻由1992年入行。（張浩維攝） 整筆撥款推行18年間 社福機構共增聘逾四千名社工 然而，制度推行十八載得到的不是好評，而接二連三來自社福界的抨擊。1992年入行的社福界立法會議員邵家臻，見證整筆撥款的成立，他道出，自制度推行以來，業界怨聲載道，礙於資源所限，機構以自身盈虧方式開辦服務回應社會需要，亦不時遇到挑戰。 他續說，隨著時間洗禮社會問題亦變得複雜，如青年情緒等，期間機構須自行聘請人手以運作新服務，估計業界在18年間共增聘逾4,000名同工，當中所承擔額外的雜項開支及營運壓力絕不輕鬆：「機構津貼返政府咁樣！」

整筆過撥款多年來屢遭批評，有社工痛恨整筆撥款制度令行業「雞毛鴨血」，集會人士則高舉「社工怒吼了」、「我唔想再跑數」等示威標語。（資料圖片／李澤彤攝） NGO與社署編制現鴻 起薪點相距近萬元 資源所限，同工薪酬待遇又何以改善。他道來，部份機構的薪酬待遇與社署編制出現鴻溝，起薪點已相距近萬元，加上整筆撥款以2000年的人手編制按薪酬中位數來撥款，即意味著於NGO同工的頂薪點，僅為社署同等職位的中點薪酬，直言相關待遇不公平：「服務包底，資源封頂！」 社福界不忍壓榨，於2018年中的福利事務公聽會炮轟制度變質，有400名社工於議會外示威區「集氣」，要求政府全面改革現有制度，拒絕小修小補。有份策劃集會的他，至今仍難忘當天的情景，又苦笑道，制度推行多年仍有逾百個團體及同工到場，可見業界的怨氣難消。

邵家臻說，政府應該著墨於檢討董事局成立及運作細節。（張浩維攝）

邵家臻：應由上至下梳理 從機構董事局入手改善

然而，何為理想制度？他認為應由上至下梳理，並從機構董事局入手。他解釋，整筆撥款制度下董事局有絕對權力去決策機構發展方向，惟留意到不少董事局成員均為商界人士，「贏就谷，輸就縮。」他批評，社會服務不能只計算成本效益，更須具有社會責任，政府應著墨於檢討董事局成立及運作細節，增加透明度予公眾參考。

（整筆撥款制度）Broad係empower咗佢，既然佢權力愈來愈大，我就要放返入個籠入面、陽光下面。 社福界立法會議員邵家臻

蔡劍華認為董事局應有不同背景的社會人士所組成。（鄭子峰攝） 機構管理層考慮周全卻成箭靶 而社聯業務總監蔡劍華卻有另一番見解。他說，董事局應有不同背景的社會人士所組成，如醫療、法律及金融等，有助機構穩定發展，坦言單由社福人士組成並不理想，認為當局不應規管太多，反之給予其培訓，減低他們做錯決定的風險：「連個board（董事局）都政府決定要搵咩人，咁不如政府做啦。」 管理社福機構並不容易，除面對外來挑戰，亦應付員工情緒。多年來不乏前線同工控訴機構，有盈餘卻不花在員工身上，如調整薪酬等，有「自肥」之嫌；他解釋，作為機構主管有理財責任，不能只靠出現短暫盈餘，貿然草率替同工加薪，「唔夠嘅時候，公眾又會話亂洗錢」，必須緊謹考慮能否應付長遠承擔。

（調整薪酬）但問題係長遠承擔又夠唔夠？ 唔夠嘅時候，公眾又會話亂洗錢。 社聯業務總監蔡劍華

蔡劍華認為政府沒有長遠福利規劃。（鄭子峰攝）

管理層與前線矛盾漸增成對立 蔡劍華：機構有時都企咗係度！​

制度推行以來，前線員工與管理層出現矛盾，漸漸造成對立層面，不論在劃一起薪點，或是機構盈餘運用亦屢見分歧。蔡劍華說，社福機構規模不比中學小，管理層亦疲於奔命，務求保持社會服務水平。以社會角度而言，機構應善用資源共享，提供更多服務回應需求，惟過去卻遭外界無辜批評，機構以計劃津貼及整筆撥款「交差補貼」：「機構有時都企咗喺度！」

歸根究底，他直言，政府沒有長遠福利規劃，以及檢討現行服務需求，按落後的人手編制應付今天社會問題，不僅使同工待遇受影響，服務質素亦因而下降。他舉例說，昔年學位與非學位社工的比例為4:6，惟多年後教育制度改變，同學可透過不同途徑完成學位課程，有更多持有大學學歷的畢業生投入業界，「有好多學位畢業同學都坐係非學位職位」，不僅薪酬待遇受到影響，晉升機會亦受到制度所限。

他說，當局須著墨於改善人手編制是不可避免，包括重整制度下受資助的學位與非學位社工比例，而政府亦應給予適當空間，讓機構可更善用資源去回應社會需求。