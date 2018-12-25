【工展會2018】聖誕旺丁鮑魚熱賣　小食檔主嘆難追平去年銷量

第53屆工展會在聖誕假期踏入人流高峰期，大批市民入場購物掃貨，各產品攤檔、小食檔都大排長龍，不少商家表示這是連日落雨後人流最多的一日，令鮑魚等海味產品熱賣；但亦有小食檔主表示儘管人流增加，仍難追去年營業額。

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聖誕假期第一日，工展會擠滿了入場的市民。大會方面也在今日（25日）安排了小丑表演和聖誕老人派糖搞節日氣氛，家電、服裝及食品檔位都大排長龍。

海鮮檔銷情上行 鮑魚成熱賣年貨



安記海味的老闆潘權輝今日忙到「聲都沙埋」，他指早幾日有雨，明顯影響到客流，但近日都算多人，而聖誕假期這日可以說是「水洩不通」，銷量「一定破紀錄」；而談及今屆工展會總銷量，他表示目前比去年多5%至7%，「好睇未來兩三日的情況。」

記者採訪時，有本地客以3,000多元購買鮑魚等海味，預當作農曆新年禮物送給家中長輩。劉先生和太太告訴記者，二人入場未夠1小時已經買了近4,000元的食品，至於買幾多，他們稱「無buget，岩就買」。劉太更表示，雖然價格上沒有特別的優惠，但工展會的產品有贈品附贈，是吸引他們前來的原因。

安記海味的老闆潘權輝稱今屆工展會總銷量暫比去年多5%至7%。（歐嘉樂攝）

不少市民入場購買鮑魚等海味。（歐嘉樂攝）

羽絨檔：生意無受天暖影響

羽絨舖老闆黃女士說，今年銷量和去年差不多，沒有受天氣影響太多，但門市都專門挑出一些款式的羽絨服做特價，希望吸引多些人。記者見到儘管天氣回暖，舖中客流不斷，部分衣服已經賣斷碼。

小食檔主嘆客流少 難追去年



午餐時分，靠近港鐵天后站的小食檔人頭湧湧，連通道處都擠滿「掃街」的市民。「蛋撻王」老闆李先生表示，幾日前生意都不算好，人流較少，直到今日才多客，他認為這當中有工展會門票加價2元的緣故，當然也有天氣因素。

目前各種食物都銷量見好，但因為受到前幾日下雨影響，生意跌了兩成左右，只能看後面幾日的情況，「未必追得上去年。」