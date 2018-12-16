【工展會2018】暖冬好天旺丁　食品檔感樂觀　羽絨舖生意不達標

第53屆工展會昨日開鑼，今（16日）踏入第二日，是開幕以來首個周日，場內人頭湧湧，有不少港人、旅客特意前來掃貨。 有售賣食品為主的商戶直言，觀察到今日人流較往年同期多，認為與天氣不算太冷有關。另一方面，亦有售賣羽絨、外套的商戶指，銷情因而受影響，銷售量達不到營業目標。

有商戶直言，觀察到今日人流較往年同期多，認為與天氣不算太冷有關。（羅君豪攝）

美味棧銷售經理劉崇智認為，今日人流比往年多，相信與天氣較去年同期更暖有關，「呢啲天氣唔係咁凍，出嚟嘅人多咗，老人家都多咗。」劉提及，天氣與生意額有極大關係，直言去年工展會「落足七日雨」，銷情慘淡，「落雨落到比平時人流少一半有多。」談及對未來銷情的評估，劉認為「如果佢唔落雨，對未來銷情都樂觀。」

美味棧銷售經理劉崇智認為，人流比往年多，相信與天氣較去年同期暖有關。（黃詠榆攝）

官燕棧董事總經理朱志明指，銷情與去年相若，但市民在貴價貨品方面則「冇咁闊綽」。（黃詠榆攝） 經濟差 市民買鮑魚準備在家煮團年飯 官燕棧董事總經理朱志明指，銷情與去年相若，但市民在貴價貨品方面則「冇咁闊綽」，「福袋、鮑魚呀好賣啲，可能經濟唔好啦，多人買餸自己返去煮團年飯嗰啲。」朱指，工展會一向以香港客為主又，對未來的營業額感到樂觀，保守估算，生意額比上屆有個位數字百分比增長。不過他指，天氣因素對人流、銷情有很大影響，「希望嚟緊幾日唔好落雨。」

南北行聯營業務發展經理崔家權指，只要因應時節推出合適優惠，市民出手依然闊綽。（黃詠榆攝） 南北行聯營業務發展經理崔家權指，今日的人流較昨日多，九成客人皆是本地客。崔又提及，原本大圍氣氛對銷情感到較悲觀，但兩日觀察下來，雖然市民購物時較謹慎，惟只要推出合適優惠，市民出手依然闊綽。他舉例，公司因應時節，加推不同湯包、高麗參的優惠，成功吸引到不少客人。

有羽絨店職員表示，銷情不似預期。（黃詠榆攝）

不過，天氣暖和亦「有人歡喜有人愁」，有售賣羽絨、外套的公司銷情則不似預期。鎮豐有限公司職員鄧先生指，今日的銷情、人流皆比咋日多，主要顧客皆是香港人。鄧指，大多客人購買的都是薄褸，厚褸則較少，生意額只達目標三分之二。

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