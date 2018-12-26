【校園天地】九龍城浸信會禧年(恩平)小學聖誕才藝表演嘉年華

九龍城浸信會禧年(恩平)小學以秉承基督的精神為辦學宗旨，為使學生有全人的發展，本校一直致力培養學生多元智能，務求令學生在學術與體藝方面獲得均衡發展。而每年的才藝表演更是本校一年一度的盛事，讓學生踏上舞台，培養自信，展示才華，亦讓家長了解子女的潛能，也令區內的坊眾及家長對本校有更深入的了解。

步操樂團正唱奏DoReMi。(九龍城浸信會禧年(恩平)小學圖片)

才藝表演的節目十分豐富，除了有本校的手鈴隊、民歌組、木笛隊、詩班、步操樂團、非洲鼓、中詩集誦、英詩集誦、跆拳道和舞蹈組表演外，亦邀請了六間幼稚園學生參與。當天，同學們的精彩表演，令現場氣氛高漲，對他們來說，實在是一個難忘的經歷。而小司儀雖然是初小學生，但他們表現淡定，真是令人刮目相看。

一群可愛的小姑娘表演歡欣起舞。(九龍城浸信會禧年(恩平)小學圖片)

另外，當天亦設置了各項有趣益智的攤位遊戲、大型彈床、扭氣球。而其中最有意義的是邀請了有豐富漫畫製作經驗的阿傑多為坊眾即席繪畫心愛的漫畫，並將有關款項捐助公益金。

年紀小小的詩班員一起佈佳音。(九龍城浸信會禧年(恩平)小學圖片)

當天，學生、家長和街坊們都滿載而歸，大家享受了歡樂的一天。

表演非洲鼓的同學臉上繪畫了色彩繽紛的彩繪。(九龍城浸信會禧年(恩平)小學圖片)

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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