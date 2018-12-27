中年道士涉非禮母女案　鄰居目擊法事　見被告摸事主胸稱「護心」

中年漢自稱道士涉非禮母女案今（27日）續審，目擊其中一次非禮事件的男鄰居出庭作供，他稱當日事主的幼女要求他到單位，期間見到被告進行法事的過程，他指被告聲稱拿出「天界令旗」的東西替事主「驅鬼」，但其實他看不到被告手上有拿東西，之後被告又稱要女事主身上的鬼怪叫「魅魔」，最終將「魅魔」取出，又指「魅魔」淫蕩要交給撒旦，之後作狀把東西拋出窗外。法事完成，被告稱事主「心弱」，便伸手入其衣衫內替她「護心」。

被告袁銘權（啡色外套）否認控罪受審。（呂樂謙攝）

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

事主幼女叫鄰居幫忙「睇場」

男鄰居供稱他2016年認識事主X，不時會到X的家作客，並目擊到其中一次非禮事件。他稱當晚原與女友在家「打機」，X的幼女指被告會上門做法事，而X的朋友與被告不和，故想男鄰居到場「睇住個場面」。

事主長女與朋友均告不適

鄰居到X家後，被告、X的幼女及X的朋友均在場，女事主的長女Y之後亦返家，但長女稱頭痛，由鄰居扶入屋，此時X的朋友也感不適。

男鄰居稱，被告在X朋友不適期間曾取出一個寫有「妹」字的利是封，並貼在X朋友的額上，又對鄰居說：「如果無道行就鬆手，如果有咩上左身，就咩都唔講打左先。」

事主X回家失禁痙攣

後來X返家亦蹲在門外，並稱她失禁，鄰居又扶她入屋，X朋友指X痙攣，他們便將X帶到按摩椅休息，男鄰居欲先叫屋內部分人離開，被告卻說：「唔走得，啲野未合番埋」。

鄰居未見被告拿著東西

事主長女前男友的契哥（下稱契哥）此時也到單位，與被告一起對X說：「點解要搞佢」、「再唔走收你呀」。不久後，被告指屋內部分人可先離開，然後進行一個儀式。鄰居指被告作出從背部拿出物品的動作，稱是「天界令旗」，上面寫有「天界的法律」，但鄰居其實看不到被告拿著任何東西，這時X變得面目猙獰、手指扭曲，發出怪聲，契哥將口裡含著的液體噴向X。

被告說要將魅魔交撒旦

鄰居見X的反應變得更大，又欲從按摩椅下來，被告即推她回椅，X反抗並抓傷被告，被告便「一下打佢天靈蓋」，又大力按著X的背部制服她，直至X喊痛為止。鄰居指被告在儀式期間曾說：「2000幾年女妖」、「依隻係魅魔，既然咁淫蕩，交你比撒旦，撒旦下體生滿荊棘，有排你受。」

儀式完結後，契哥說：「呢隻野好純，可以煉把劍。」而被告又做出狀似將某東西拋出窗外的動作，並說：「比啲天兵天將收左佢。」之後又指X的心很弱，將手伸進X的衣衫幫她「護心」。

聆訊明續。

案件編號：DCCC176/2018