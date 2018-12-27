【副學士】檢討小組倡重振高級文憑教育　削減副學士課程

檢討自資專上教育專責小組今日（27日）向政府提交最終報告，當中備受關注的副學位課程，獲專責小組建議保留現行的雙軌制做法。 報告中建議政府應更清晰區分副學士學位及高級文憑課程的定位，並應重振高級文憑教育，以為各個行業培訓合適的人力資源。 專責小組主席張炳良稱，面對人口變化的衝擊，開辦自資課程的院校應因應市場需要開辦自資課程，包括可考慮減少開辦副學士課程，增加高級文憑課程。

張炳良稱，院校應切合社會需要開設課程。（余俊亮攝）

副學士及高級文憑課程統稱為副學位課程，專責小組認為，副學士課程能提供機會予未能直接升讀學士學位、又無意投身勞動市場的學生，可銜接學士課程；而高級文憑則可讓學生獲得行業所需的專業技能。根據以往數字，約有八成的副學士畢業生能銜接學士課程，而高級文憑僅四成。小組認為副學位課程對本港教育發展重要，故應保留現時的雙軌制模式。

檢視副學士的收生人數

不過報告建議應更清楚區分副學士學位與高級文憑的資歷。副學士課程應定位為學生準備升讀一般學位課程，而高級文憑則為準備學生投身相關的行業和專業，或升讀專門的專業學位課程。小組認為，現時的銜接學位數量足夠應付副學士畢業生的需求，不過因應部分畢業生希望入讀較高年級的學位課程，而若相關的學位學額無變，院校應考慮檢視副學士的收生人數，以有更多資源開辦高級文憑課程。

檢討自資專上教育專責小組今日提交報告。（余俊亮攝）

張炳良：高級文憑課程發展被忽視

報告中提及，政府下一步應集中研究調整副學位課程的結構和內容，尤其是高級文憑課程，包括調整修業期等。報告特別提到，於2000年增設的副學士學位課程發展迅速，令高級文憑課程相對失色，認為有必要重振高級文憑交育。而政府應因應市場需要，向開辦成本高昂課程的自資院校提供財政支援。小組亦對本年度施政報告中，擴大「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP計劃）至副學位教育表示歡迎。

專責小組主席張炳良稱，於諮詢期內收集到各方意見，認為高級文憑課程發展被忽視，故建議應深入研究高級文憑課程的未來發展。他建議開辦課程的院校應配合社會需要，考慮減少開辦副學士課程，以增加高級文憑的課程。

教育局局長楊潤雄收到專責小組的檢討報告後表示，專責小組為自資界別的發展及定位訂立明確方向，檢討已參考香港以外經濟體的做法，並適當地納入持份者的主要意見，教育局會仔細研究檢討報告及其建議，以訂定未來發展方向。

教協歡迎小組部分建議，包括為自資院校提供更多非經常性的財政支援、擴大「指定專業／界別課程資助計劃」涵蓋範圍，並為硬件投資成本高昂的課程提供開辦支援等。教協希望政府可以盡早為自資院校提供資助，確保他們有足夠資源提升教學質素。