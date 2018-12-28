【副學士】張炳良：八大自資課程屬公私混合　應全面改革分清問題

檢討自資專上教育專責小組昨日（27日）向政府提交最終報告，就本港自資專上教育發展提出13項建議，包括建議8間教資會資助大學的附屬自資部門脫離八大，與其他自資院校一併納入由《專上學院條例》規管。 專責小組主席張炳良今（28日）在電台節目表示，「分家」對八大的附屬自資學院地位會有少許轉變，但實際營運則不受影響，他重申未來這些學院的名稱、證書所標明的院校名稱等，均有大學校董會決定，但就不可令市民誤解等同大學。

檢討自資專上教育專責小組昨日（27日）向政府提交最終報告，就本港自資專上教育發展提出13項建議。(資料圖片／余俊亮攝)

張炳良今在港台節目《千禧年代》中指，「分家」對八大的附屬自資學院地位會有少許轉變，但實際營運則不受影響，例如已評審的課程不會受影響，因大學的評審標準與評審會相若，不過可設有過渡性安排。

而有關八大的附屬自資學院的名稱、證書由大學校董會決定，但就不可令市民誤解等同大學。被問到現時的名稱是否會令人有誤解，張炳良就指，現時有八大同時在大學中有本部，亦有附屬學院；亦有大學實際上只有開辦一個課程，其餘都屬跟海外合辦。他重申，可容許八大在本部舉辦少量的自資課程，「但要有策略性原因，例如基於學術考慮，想大學更多學科，對學校有幫助。」

被問及教資會資助大學的附屬自資部門脫離八大後命名要求，張炳良指，難以在報告中具體說明，牽涉不同院校校董會各自的決定。

張炳良指，目前八大附屬自資院校的課程同時具有公、私兩種性質，如政府欲公私營並行發展，就應搞清楚公私混合的問題。 (資料圖片／余俊亮攝)

張炳良指，目前八大附屬自資院校的課程同時具有公、私兩種性質，如欲公私營並行發展，就應搞清楚公私混合的問題。他並指，《專上學院條例》十分過時，應全面改革。

他並指，日後八大附屬自資院校並非大學賦權條例底下的單位，需根據《專上學院條例》去經營，與其他自資院校無分別，「如做得不好，同樣可取消註冊。」他指，取消註冊不能輕率使用，大前提是視乎院校教與學的能力，包括師資、整體管理水平等，「如果佢表現好，只是收生不足，而且即使蝕本也做，就畀佢做。」

對於仍保留副學士的建議，張炳良指社會上有聲音認為應取消副學士，「但有持分者意見認為未必需要去到這個地步，所以繼續行『雙軌制』。」惟他強調，副學士與高級文憑的定位需有更明顯的分別。

被問到報告中的建議何時能落實，他指加強支援自資院校等建議相信可較快做到，而全面檢討條例等就需要較久，希望能加快步伐處理。