天文台考慮今晚發出寒冷天氣警告　預計除夕元旦濕凍　最低11度　

2018年即將結束，今年入冬首個寒冷天氣警告料將壓軸登埸。天文台預告，將考慮於今晚（28日）發出今年入冬首個寒冷天氣警告，預計除夕及元旦（31日及1月1日）最低氣溫只有攝氏11度，而且有雨，可謂又濕又凍。此外，若天文台於今晚發出寒冷天氣警告，將屬歷年「第二遲」入冬首發的「寒警」。

本港未來數日轉冷，風勢頗大，下周初至中期有幾陣雨。（資料圖片／張浩維攝）

影響華南的冬季季候風正逐漸增強，天文台預測周末及下周大部分時間廣東沿岸天氣持續寒冷，風勢頗大及有雨。 除夕、元旦及元旦翌日一連三日最低氣溫更低見11度，料成今年入冬最低溫。三日更有幾陣雨，本港將迎接一個濕凍跨年。

香港天文台高級科學主任李淑明提醒，本港隨後幾日會持續受寒冷天氣影響，市民需注意保暖。（黃詠榆攝）

香港天文台高級科學主任李淑明今（28日）表示，天文台預計冬季季候風於今、明兩日繼續增強，而今晚北風增強，溫度會急速下降，天文台考慮在今晚發出今年冬天的首個寒冷天氣警告。李又提醒，隨後幾日亦會持續受寒冷天氣影響，市民需注意保暖。若天文台於今晚發出寒冷天氣警告，將屬歷年「第二遲」入冬首發的寒冷天氣警告，李補充，最遲那次是2007年於12月30日才發出。

預計明日市區氣溫介乎12至16度

李指，預計明天(29日)市區氣溫介乎12度至16度，而新界再低2、3度。再展望元旦、除夕，天氣亦會持續寒冷，兩日的預測最低氣溫均為11度，且風勢會頗大。李稱，直至下週後期，季候風逐漸緩和，才會稍為回暖。