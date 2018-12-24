聖誕老人袍由-20°C著到30°C　港版Santa：開心會忘記冷和熱

提到聖誕佳節，大家立時會聯想到的時什麼？是有一嬰孩生於伯利恆？是會收到聖誕禮物？還是令人憧憬的白色聖誕？如果要數聖誕節出現頻率最高的人物，除了耶穌必勝外，相信排在次席者實非聖誕老人莫屬。 小孩子們都期待聖誕老人在今天平安夜晚上乘著鹿車飛過再於他們床頭留下禮物，但成年人明明當聖誕老人是童話明知是假，卻又會假戲真做，有人甚至把扮演聖誕老人當成終生事業，而原來聖誕老人不單只每年佳節前派禮物，聖誕老人們還有競技運動會，而他們穿著的那一套紅色外袍更是「全天候」，由零下20度著到攝氏30度，「很多人很奇怪又是這套服裝，不熱嗎？開心嘛，開心就會忘記冷和熱了。」做了聖誕老人三十多年的港產聖誕老人Santa Jim陳漢強如是說。

雖然今個聖誕香港不太冷，但今日平安夜早晚仍頗為清涼，而且會有一兩陣雨，在早上8時，天文台錄得17.1度，相對濕度為百分之90。根據天文台預測今晚平安夜的氣溫將下跌至20度以下，所以晚上如外出歡渡佳節迎聖誕，就要小心保暖以免著涼。而在聖誕假期後，氣溫將開始顯著下降，至本周後期更會迎來寒冷天氣。（按此閱讀：【天氣預報】除夕低見11度或迎寒冷天氣警告）

在聖誕假期後，氣溫將開始顯著下降，至本周後期更會迎來寒冷天氣。（香港天文台）

零下20多度 聖誕老人競技比高低

港版兼港產聖誕老人Santa Jim（陳漢強）做了聖誕老人原來已經三十多年，他在2007年參加香港聖誕老人運動會，2009年更參加在瑞典舉行的國際賽並勇奪冠軍，成為全球第一位被公認的華人聖誕老人。他後來更在香港成立香港聖誕老人學院，扮演聖誕老人早成為他的終生事業，並期望與更多人分享做聖誕老人的心得。

既然找來「真聖誕老人」受訪，自然要由他的威水史談起，分享他在2009年到瑞典比賽的經歷！Santa Jim說：「很開心很多第一次，第一次看雪、第一次在這樣冷的環境下玩。」原來比賽項目有食粥、爬煙囪、氹氹轉、賽雪撬、包禮物，雖然比賽時是零下二十多度，但他就形容「很舒適」，更透露原來在聖誕老人服裝下所穿著的原來是短袖衫，「除了這套衣服裡面是短袖衫。」似乎聖誕老人服的保暖功能非常一流，甚至隨時厲害過羽絨！

Santa Jim到訪瑞典耶利瓦勒。（被訪者提供）

雪地鬥快吃粥鬍鬚會結冰

不過，Santa Jim在香港土生土長，而香港是亞熱帶氣候，冬天氣溫連只有個短數的日子也不升多，更幾乎從未低過零度，但他卻要去到天寒地凍的瑞典耶利瓦勒（Gällivare）比賽，聽來已覺一點也不容易，而最令他感受到當地的寒冷，原來就是食粥環節。

Santa Jim解釋，比賽時聖誕老人要鬥快吃粥，粥很像稀糊上面有很多香料像玉桂粉之類，「我們要鬥快吃粥但聖誕老人還有很多鬍鬚，要鬥快吃、鬥乾淨，但零下20、30度，其實食的時候是沒有知覺，嘴唇、臉已經很冷，食完後原來鬍鬚也結冰了。」他更從冰天雪地比賽中學到一些活動小技巧，「原來在冰天雪地千萬不要走得快，會撞到、跌倒，要行密的步履，碎步地踏反而可以行得快點。」



身體熱量用盡會全身打震

翌年，Santa Jim改帶了自己的徒弟且是拍檔的Santa Johnny再訪耶利瓦勒比賽，當時當地更只有零下30多度同時還落雪，而Santa Johnny就要在雪地參加三項鐵人賽，結果跑完後體溫過低，完成三項鐵人後，帽跌了、腰帶又被鹿踏斷、手套也沒了，「他連戴手套也沒有力，他平時跟我一樣可以穿短袖衫玩雪，三項鐵人後，他整個人在震。」Santa Jim解釋，相信是因為身體熱量用盡，令拍檔那一刻變成像冰一樣，「跑步後，身體熱過後熱量流失，人開始虛脫，像一杯滾水倒了杯子空了，會急劇轉冷。我立即為他戴手套、戴帽，令他盡量和暖。」

陳漢強Santa Jim到世界各地參與聖誕老人活動。（被訪者提供）

投入做聖誕老人會不怕熱

話說回來，聖誕老人服裝不設夏天版，那在夏季時穿上，豈不容易中暑？Santa Jim也直言「其實也熱的」，但他又有另一心法：「但當投入做聖誕老人，就會忘記熱或冷，天氣會忘記了。」原來，他的這套聖誕老人服，在瑞典零下20、30度，到攝氏30多度都「始終如一」，「我們每年7月會去丹麥，是一個夏天既聖誕節，最熱有30多度，相當熱，很多人很奇怪又是這套服裝，不熱嗎？開心嘛，開心就會忘記冷和熱！」

他更透露，在丹麥的聖誕老人大會，有不少有趣節目，例如巡遊、舞台劇演出、交流會等，但當中最特別的環節叫「足浴」，「是甚麼？很簡單就是字面意思，聖誕老人到海灘把腳浸在水中，在那邊是神聖的任務，開始時沒錯只是浸腳，後來我發現他們不只浸腳，根本是整個聖誕老人浸在海水中。」如此看來，難不成聖誕老人還有一個潛在技能就是入水能游嗎？