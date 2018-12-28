高鐵開通後首除夕夜　警方：將加派人手處理人潮

除夕將近，不少市民都會打算在除夕夜前往港島區、維港兩岸倒數及欣賞煙花匯演。為此警方將於當晚六在港島及九龍區，分階段實施人流安全管理措施和特別交通安排。 至於今年開通的高鐵西九龍站，或會有市民到站內觀賞煙花。警方指，會加派人手在附近巡邏及處理人潮。

港島總區交通部執行及管制組警司李文耀指，去年除夕維港海旁聚集的群眾約為3萬人，預料今年人數相若。

銅鑼灣下午4時起封路

他指，除夕當晚警方會分階段實施封路措施，銅鑼灣的第一階段封路將於下午4時起在東角道開始，其後將視乎情況，在下午6時、8時逐漸將封路措施擴展至北行線。

灣仔海旁一帶 晚上9時起封路

而灣仔北及中環碼頭海旁一帶的部分路段將於晚上9時起封閉，而在晚上11時55分起東區走廊西行線將會封閉，除了專營巴士外其他車輛不能進入。

銅鑼灣東角道由下午4時起實際封路，其後按情況增加封閉路段。（李家偉攝）

西九龍總區交通部執行及管制組警司鍾雄業指，今年十月國慶煙花匯演尖沙咀一帶有約23萬人，預料除夕夜人數相若。而除夕當晚尖沙咀市區下午8時起開始有封路措施，視乎人流會再作進一步封路。

預計因高鐵通車後 尖沙咀賞煙花市民會增加

今年將迎接高鐵通車後第一個除夕夜，鍾雄業預料尖沙咀觀賞煙花民眾或會增加，他稱屆時會有額外人手留意現場情況，警方亦會再作評估，承諾會確保公眾安全，人手足以處理人潮問題。

蘭桂坊亦有人流管制及封路措施。（李家偉攝）

警方亦呼籲，封路範圍廣泛及人流眾多，市民應盡量使用公共交通工具。又提醒，警方當晚將嚴厲打擊非法泊車，路段如有違泊情況，警方除了會執法以外亦會即時拖走。