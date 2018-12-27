【除夕倒數迎2019】一家大細睇除夕煙火匯演　港九8大必搶靚位

旅發局主辦的維港煙火匯演是每年除夕夜的重頭戲，今年匯演首度引入意大利的獲獎煙花，呈現「星空萬花筒」，更會在匯演尾段的一分鐘內展現45種煙花圖案。 煙火匯演將從中環延伸至天后，總長1,100米。晚上11時起，三座位於港島的建築物，包括海港中心、夏愨大廈及長江中心，每隔15分鐘，將於樓頂燃放紅、綠、金、銀色的煙火，代表甜蜜、常樂、富足及健康，供市民許下新年願望。 編輯部推介8個觀賞煙火匯演的好地方，讓大家準備提早霸佔好位置，和親朋好友觀賞着煙火迎接新一年的來臨。

九龍區

1. 尖沙咀文化中心露天廣場及海濱花園

（官方圖片） 賣點：容易到達，最近距離感受煙火氣氛 這裏是最熱門及容易到達的觀賞煙火地點，匯演開始1小時前每隔15分鐘，沿海多幢建築物會發放名為「許願流星」的煙火，讓大家為新一年許願。 前往方法：

－港鐵尖東站L6或J出口，或尖沙咀站E出口。

－從港鐵尖東站P1出口，經梳士巴利道步行至尖沙咀海濱花園，全程約15分鐘。

2. 紅磡海濱花園

賣點：人流較少，鄰近食肆 毗鄰尖沙咀的紅磡海濱花園，其實也是觀賞煙火的好位置。這裏地方寬敞，人流較少，大家可以從港鐵黃埔站步行到達，步程不算遠，附近亦有眾多食肆，看煙火前可先在此大吃一頓，做足準備。 前往方法：

－由港鐵黃埔站 C2 出口，沿德安街步行，右轉入德豐街，沿海旁前行便可抵達紅磡海濱花園。

－乘搭巴士 3B、7B、15、85X、268B、269B、297，在紅磡碼頭總站下車，步行經過紅磡渡輪碼頭便到達。

港島區

3. 灣仔金紫荊廣場

（官方圖片） 廣場矗立著一座名為「永遠盛開的紫荊花」之大型雕塑，大家可以邊等看煙火邊跟紫荊花合照留念。 前往方法： 從港鐵灣仔站A5出口，沿人行天橋前往金紫荊廣場，全程約15分鐘。

4. 中環海濱活動空間，摩天輪及9、10號碼頭

AIA友邦嘉年華（歐嘉樂攝） 賣點：玩完摩天輪再觀賞煙火，嘉年華令氣氛更歡樂 中環海濱正舉行AIA嘉年華，除夕當晚玩完嘉年華可以一大班人一起倒數，氣氛十足！雖然旁邊的摩天輪只開放到晚上11時，但大家也可以玩完摩天輪後到中環9、10號碼頭觀賞煙火匯演。

5. 添馬公園

6. 山頂盧吉道

（區慶威攝） 賣點：在山上俯瞰煙火，景觀遼闊，飽覽九龍半島和中環夜景 大家通常都會走到海旁觀賞煙火，有沒有想過轉一個角度俯瞰煙火呢？若果小朋友年紀大一點，一家人走到山頂盧吉道觀賞煙火是個不錯的選擇。那裏有整個九龍半島和中環夜景作背景, 不過要留意風向, 如果是吹北風的話, 煙火的煙霧會被吹到你面前, 擋着觀賞視線。 前往方法： -從中環8碼頭搭乘15C號巴士，或港鐵中環站 J2出口步行至花園道山頂纜車站，再乘搭山頂纜車。

-於港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站，乘搭15號巴士。於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處，乘搭1號綠色小巴。

7. 中山紀念公園

賣點：24小時開放，大片草地，有歷史感 位於西營盤的中山紀念公園臨海興建，可眺望維港兩岸景色，並有一大片寬敞的草地。大家可以邊等煙火，邊跟小朋友訴說孫中山先生的歷史事蹟，在觀賞煙火以外多一個節目。



前往方法： 乘坐港鐵至西營盤站，從 A1 出口出站，往海邊方向步行，穿越德輔道西，經行人天橋橫過干諾道西，即可直達中山紀念公園。

8. 銅鑼灣​子夜禮炮儀式