【非洲豬瘟】業界今晤食環署　斥官員講廢話：消毒日數都答不到

非洲豬瘟疫情在內地愈演愈烈，情況備受港人關注，擔心疫情會蔓延至香港，業界今分別與漁農自然護理署及食物環境衞生署開會。與食環署在上水屠房開會的主要是豬肉業界中的代理商、欄商、買手、車隊運輸等超過50名持分者。有代表在會議後透露，食環署在會議中交代如本港發生非洲豬瘟的應對安排，但說法並不具體，他斥署方說的是「廢話」，「只為保護自己」﹗

有參與會議的業界代表透露，今天在會議上，食環署嘗試交代應變方案，但說法並不具體，他直斥，食環署的講法如同「廢話」，「只為保護自己」。（受訪者提供）

有參與會議的業界代表透露，今天在會議上，食環署嘗試交代應變方案，包括當屠房發現有病豬時的處理方式等，但說法並不具體，「佢只話會之後會積極消毒，但如何消毒及消毒幾多日都答不到﹗」他引述食環署指「因為香港之前未試過有非洲豬瘟，疫情會有幾大又不知，所以答不到」。他批評，屠場有幾大、車隊有多少，政府都應掌握，但卻答不到消毒需要多少時間的問題。他直斥，食環署的講法如同「廢話」，「只為保護自己」。

他並透露，如果在屠場發生非洲豬瘟，部分或全部豬隻會被銷毀，今天食環署有提及會有賠償，但就無具體指出賠償的金額。而食環署指，做非洲豬瘟測試時，如果結果屬陽性，需要24小時才有結果；而結果是陰性時，就只需6小時。

有業界代表指，如果在屠場發生非洲豬瘟，部分或全部豬隻會被銷毀，今天食環署有提及會有賠償，但就無具體指出賠償的金額。（受訪者提供）

另外，香港豬肉行總商會理事長許偉堅就指，今天會議上，食環署主要介紹一旦香港屠場成為疫區，銷毀豬隻及消毒等安排，他同樣指出，食環署未能交代消毒的日數，即業界無法知道重開屠場的日期，形容署方說法含糊，「他們說不是由他們決定，而是需要由漁護署檢驗過100%安全才可重開。」許偉堅指，業界贊成消毒，但就希望署方能提早說明消毒日數，讓業界做好準備，並期望消毒日數不會太長，以免影響12,000多名從業員的生計。他指，今天出席會議的為食環署副署長、總監職級的代表。業界未來會繼續約見漁護署部門商討更多具體安排。