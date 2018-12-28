【非洲豬瘟】上水屠房殺豬安排大轉變　漁護署：場內現病豬即全殺

非洲豬瘟逼近本港，漁農自然護理署與本地豬農今日(28日)開會，商討非洲豬瘟應急措施方案，包括豬隻撲殺方案。 漁農自然護理署助理署長(檢驗與檢疫)薛漢宗表示，今天已向本地豬農解釋在各種情況下，本港對非洲豬瘟的應對方法。首先，如果非洲豬瘟發生於本地豬場，就會封閉該豬場及銷毀場內所有豬隻。上水屠房方面，假如爆發疫症，會因應三大情況有不同做法，分了全殺、局部殺豬的方案。最新安排下，若在屠房內有非洲豬瘟在豬隻之間傳播，屠場中所有豬隻都會銷毀，這做法與之前安排有異，漁護署、食物環境衞生署、食物及衞生局在上周四（20日）召開跨部門會議後，至今相隔8日從未提及有關做法。豬農表示將暫停「不合作運動。」

漁護署代表與業界開會後透露，最新安排下，若在屠房內有非洲豬瘟在豬隻之間傳播，屠場中所有豬隻都會銷毀。(余俊亮攝)

漁農自然護理署助理署長(檢驗與檢疫)薛漢宗在會議後稱，今向本地豬農解釋在各種情況下，本港對非洲豬瘟的應對方法。首先，如果非洲豬瘟發生於本地豬場，就會封閉該豬場，並銷毀所有豬隻，並把在該豬場3公里範圍內的豬場封鎖，經檢驗後確保豬隻沒有染上非洲豬瘟後才會解封。

薛漢宗表示，當非洲豬瘟發生在屠場時就有三種應對方法：

第一，如在屠場中發現有非洲豬瘟病毒在豬隻間傳播，屠場中所有豬隻都會銷毀，不會讓其進入食物鏈。

第二，如果在屠場中沒有發現非洲豬瘟，但有豬場曾經把有非洲豬瘟的豬隻送到屠場，就會把該豬場該批次豬隻銷毀，並檢驗屠場中其他批次的豬隻，證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

第三，如果有豬隻未入屠房，「或剛剛在屠房側邊已被我們截獲，而我們又可把其分離」，我們會把這些非洲豬瘟的豬隻銷毀，屠房的其他豬隻亦會經檢測，如證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

漁農自然護理署助理署長(檢驗與檢疫)薛漢宗表示，今天已向本地豬農解釋在各種情況下，本港對非洲豬瘟的應對方法。(余俊亮攝)

薛漢宗指，銷毀豬隻需時約1至2天，由食環署負責。被問到如何決定部分情況下，可以毋須銷毀所有豬隻，他解釋，由於非洲豬瘟的特性是需要最短96小時的潛伏期，所以當有豬染病時，如果無跟其他豬隻混在一起，感染其他豬隻需要幾天，但在屠房之中，豬隻一般在1至2日內已被屠宰，故無時間讓病豬感染其他豬。另外，非洲豬瘟不會造成食安問題，故相信只殺有問題批次豬隻已足夠。

他又指，本地豬農憂慮疫情會擴散到本地農場，希望豬隻在屠場盡快屠宰，每批豬隻不會與其他批次豬隻接觸，把在屠場逗留時間減至最低，而署方明白豬農的憂慮，已跟食環署反映豬農要求，「據我所知，食環署會積極考慮，睇可行性及落實的細節。」被問到當中困難是甚麼，他指是由食環署負責，詳情未能回答。

本地豬農憂慮疫情會擴散到本地農場，希望豬隻在屠場盡快屠宰，每批豬隻不會與其他批次豬隻接觸，把在屠場逗留時間減至最低，薛漢宗指，署方明白豬農的憂慮，已跟食環署反映豬農要求。圖為立法會何俊賢議員與豬農代表交流。(余俊亮攝)

現行制度下，撲殺一隻活豬賠償將為300元，但會後政府會上已經承諾考慮日後與市場價掛勾。圖為立法會議員何俊賢。（余俊亮攝）

香港禽畜業聯會副主席林榮源宣布暫停不合作運動，積極配合政府防疫工作。（余俊亮攝）

與漁護署官員會面後，香港禽畜業聯會副主席林榮源宣布結束「不合作運動」，積極配合政府的防疫措施，目標是不讓非洲豬瘟進入香港。林榮源透露會議中豬農方面共提出5項訴求，均有得到政府正面的回應：

第一點是希望政府解答如何撲殺及在何種情況下撲殺豬隻，政府則公布了更細節的方式，包括全殺、局部殺豬及隔離處理等方案；若屠場全面撲殺豬隻，則會進行兩次全面的消毒清潔，並由獸醫檢查後再恢復運作。被問及屠場出現病豬的處理手法為何有變，林榮源表示署方已意識到非洲豬瘟或將對本地豬農帶來重大的影響，故而將處理方式更加「細節化」。

第二點是豬農方面希望屠房可以做到「日日清」，林榮源表示該訴求得到了政府及獸醫方面的全面支持，但他指做法將涉及到許多持份者，故暫無具體實施時間表。

第三點是希望所有運輸車輛可以做成密封式或者半密封式，避免豬飼料濺出來導致交叉感染，林榮源表示，該訴求已經得到署方認同。

第四點則是關於屠房出入境消毒問題，林榮源表示政府回應將在上水屠房設立一個消毒池，所有入屠房的車輛都會經過消毒池消毒，署方表示，該消毒池將在1月投入使用。

第五點則是豬隻撲殺賠償的問題，豬農方面已經得到承諾，政府將會考慮與市價掛鈎，但林榮源表示一旦疫情全面爆發，損失則不僅僅在豬隻，甚至整間養豬場都會停業，需要2-3年才能再恢復，故而在賠償細節方面此次會議並無定論，將在之後的會議中再繼續討論。