裝修工涉姦小學女兒案　被告稱與女兒關係好　指女每周要求一起瞓

裝修工涉非禮及強姦仍讀小學的女兒案續審，控方傳召女事主的常識科老師作供，老師稱因課程包括性教育，為免學生怕尷尬不敢發問，會在校內設立信箱，讓同學可以匿名發問與性相關的問題。惟他發現信箱內有字條寫著「被爸爸迫性交」及擔心「生BB」的字條後感詫異，認為「唔似係假嘅」，相信「有事發生」，並有展開調查。 控方亦播出被告與警方的錄影會面，他稱與事主關係良好，更指女兒每周六都提出「一齊瞓」。

任裝修工人的44歲被告否認強姦及非禮仍讀小學的女兒。（資料圖片）

現年44歲的被告，被控1項非禮和2項強姦罪。控罪他於2015年至2017年間，多番非禮及強姦他的親女兒，即本案女事主X。女事主涉被非禮時僅8歲，涉被強姦時僅約10至11歲。

X的常識科男老師供稱，因常識科中有性教育的單元，但為避免學生尷尬，加上在中國人文化下，學生未必會在課堂直接發問有關性的問題，老師便設立信箱，讓學生在字條寫下沒有署名的問題，再投入信箱，由老師之後解答。

向事主查證時表現很不開心

去年11月21日，他發現信箱內有一張由兩、三張紙包著的字條，看罷感到詫異。他在堂上要求寫字條的學生在午膳找他，但對方未有出現，然而怹最終亦查證得是本案女事主X撰寫。他後來向X查證她是否曾寫字條，老師指X低頭並表現得很不開心。

老師續指，在收到該字條前約一個月，收到另一張字條寫上「如果被親人性騷擾，應點做？」老師認為是次是假設性問題，在堂上解答後未有保留它。

事主母否認教女誣告夫

控又傳召事主X的母親作供，她指於2015至16期間，X沒有她透露發生過特別的事。事主母又稱2016年與被告離婚後，便返回內地居住。

辯方盤問事主母時，指她曾教事主X誣告被告，事主母否認指控。律師續指，事主母因經常打麻雀賭錢，導致她和被告離婚。被告又指責事主母常玩手機和「QQ」，事主母立即糾正：「唔係QQ，係微信。」事主母回應時承認，曾以「老公」稱呼一名在微信認識的男子，但對方只是普通朋友。她亦認曾因常使用微信而與被告爭吵。

被告指與女兒關係好

控方之後播放被告被捕後的會面紀錄。他稱與事主X關係好，X每晚都要求被告講故事，每星期六亦提出「一齊訓」。

案件編號：HCCC208/2018