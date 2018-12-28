港大生中學時期非禮兩姊妹　與12歲師妹校內脫衣親熱　認罪候刑

陽光健身少年讀中學時，曾與年僅12歲的小師妹在校內戲劇室親熱，期間曾脫光小師妹衣服，又要女方為他口交及要求性交，但遭小師妹一口拒絕。少年亦有結識到小師妹的姊姊，並有過親熱行為但無發展成情侶。有次在校與姊姊談天時「揸」了她的臀部一下。小師妹在少年18歲生日那天報警，聲稱遭少年性侵。現於港大就讀的少年，在區域法院承認兩項非禮罪，法官把案押後至1月18日判刑，以候被告的感化及社會服務令報告。

現年19歲被告在區域法院承認兩項非禮罪。（資料圖片）

男被告現年19歲，在港大就讀二年級，他承認在2015至2016年間，分別非禮當時12歲的女事主X，及18歲的Z，X及Z是姊妹。

問可否親熱相約戲劇室見

控方案情指，被告與兩名女事主是同校同學。被告與X自2014年起已經常在Facebook上談關於戀愛及性的話題，但二人不是情侶關係。至2015年5月21日，被告問當時12歲的X可否與他「make out（親熱）」，二人遂相約翌日在學校戲劇室見面。

脫光事主衣服問「Can I put it in」

見面期間，二人互相擁抱，被告脫去X的衣服，並摸X的胸部，之後又脫去X所有衣服，將手指插入X的陰部，又摸及舔X的陰部3分鐘，X表示想走但被告沒有理會。被告再抓著X的頭部，嘗試將陰莖放入X口中，但X避開。被告繼而嘗試將陰莖插入X陰部，並問「Can I put it in（我可否放這入內）」，但X亦拒絕。被告及後聽到有工人進入戲劇旁的房間，於是逃去。

談天間突「揸」另一女事主臀

被告與事發時18歲的Z並不親密，但二人曾一同參加泰國遊學團。被告於2016年9月1日，二人在學校走廊邊走邊談天，被告突然「揸」了Z的臀部，Z拍一拍被告手臀，他才鬆手。事後Z將事件告知朋友，被告於2017年4月24日被捕。

被告經常健身形象陽光

辯方求情指，被告出生於較為傳統的家庭，父母只在學習上嚴加指導，所以被告對於識認朋友有困難。被告入讀涉案學校後，因為成績好及擔任學校的社長，又經常去健身，形象陽光，受不少女同學仰慕。

誤以為女方同意屬合法

被告由朋友介紹下認識同校的X，二人便開始透過Facebook聯絡，及有不少調情對話，X亦會與被告分享與男友的親密關係，又會傳一些自己的照片予被告。事發前X向被告表示與男友相處不愉快，被告一時鬆懈便向X提議進行親熱，但強調要「within the law（合法）」，被告誤以為X雖未成年，但在雙方同意下親熱，便合符法例。根據法例，未滿16歲兒童是不能同意任何性行為，故即使同意，作出有關行為的人亦屬違法。

女事主X曾說：你有損失但我無

辯方又指，事發後X將此事在學校揚開，被告得知後與X爭吵，X更向被告說「you are year 12, I am year 9. You have something to lose but I don’t（你是第 12班，我是第9班，你有損失但我無）」。X在被告18歲生日當天報警，當時被告正應考國際預料文憑。

曾與Z有親密行為但非情侶

至於另一事主Z，辯方指二人在事發前一同參加泰國遊學團，在期間發生了親密行為，但卻沒有發展成穩定男女關係，事發時認為二人曾發親密關係，認為Z會同意被「揸」臀，被告當時並有說：「你要做多啲運動。」

法官聽畢求情後押後判刑。

案件編號：DCCC575/2018