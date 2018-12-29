公院5間急症室輪候時間長　威院伊院最長逾8小時

受強烈冬季季候風影響，本港天氣寒冷，天文台昨晚8時發出今年入冬首個寒冷天氣警告，而今天(29日)早上8時，市區平均錄得攝氏12度，京士柏錄到攝氏13度。天氣突然轉冷，公立醫院急症室服務需求大增，在上午8時45分，有5間醫院急症室輪候時間超過6小時，其中威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的輪候時間更需逾8小時。

今天上午8時45分，有5間醫院急症室輪候時間超過6小時，其中威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的輪候時間更需逾8小時。

今早市區平均錄得12度，新界低見10度，天氣突然轉冷，不少市民到公立醫院急症室求診，港九新界多間醫院的輪候時間都超過6小時，如聯合醫院需等待逾6小時；瑪嘉烈醫院及將軍澳醫院需輪候逾7小時，而威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院的輪候時間更達到最高，需等超過8小時。

衞生署衞生防護中心提醒，由於天氣寒冷，容易引起或加劇疾病，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康，包括留意天氣預報，因應需要加穿禦寒衣物，包括帽、頸巾、手套及襪等；亦應逗留在溫暖的環境內，避免長時間暴露於戶外。另外，在使用保暖電器時要注意安全，室內亦應保持空氣流通。

《香港01》App用戶請點擊：查看最新輪候時間