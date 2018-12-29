天氣寒冷　西芹貴四成　菜商料菜價持續升　「打邊爐菜」或受影響

本港正受強烈冬季季候風影響，天氣寒冷，天文台由昨晚起發出寒冷天氣警告，今早(29日)市區平均錄得攝氏12度。 每年冬天，蔬菜都可能因溫度急降而凍壞，造成菜價上升，根據蔬菜統營處資料，昨天西芹中上平均批發價為每斤10.2元，較前天每斤7.2元，升幅達四成。有菜商指，由於今天開始才轉凍，菜價普遍未見上漲，不過就預計冬天正式來臨，菜價將會持續上升，升幅最少有一、兩成。

有菜商指，由於天氣在今天開始才轉凍，菜價普遍未見上漲，不過就預計冬天正式來臨，菜價將會持續上升，升幅最少有一、兩成。（資料圖片／鄧穎韜攝）

根據蔬菜統營處網站資料，昨天馬莧菜的中上平均批發價為每斤2.9元，較前天每斤1.5元，價格急升93.3%。而西芹的批發價為每斤10.2元，較前天每斤7.2元，升幅亦達41.6%。

另外，蘿蔔苗昨天的批發價為每斤5元，較過往一周批發價的2.7元，躍升85.1%；而芥菜仔昨天的批發價亦較一周平均價高33.3%。

西芹加價或因雲南天氣凍

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌解釋，馬莧菜屬夏天蔬菜，現時供應量會減少，故可能價格較貴；而西芹大部分由雲南入口，他相信因雲南天氣轉冷，蔬菜生長速度較慢，供應量減少而導致價格上升；而蘿蔔苗就較少市民購買，多為餐廳入貨，相信影響不大。

他指，由於本港天氣在今天開始才轉凍，菜價普遍未見「大上落」，但就預計菜價在未來將持續上升，最受影響的包括菜芯、白菜仔、芥蘭及一些「打邊爐」常見蔬菜，而如果天氣寒冷再加上有雨，情況就會更差，「豆苗、豆胚等被雨水一灑就不行」。對於未來升幅，他指未能預算，但估計最少升一、兩成。