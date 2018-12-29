寒流襲港　發熱背心成熱賣　店員：日銷50件

寒流襲港，香港今日（29日）大降溫，部分地區低見攝氏10度，市區氣溫也一度跌破今年入冬以來的最低紀錄。禦寒衣物的銷情一日之間翻身，更有不少市民購置近年來走俏的「發熱背心」給自己及家人過冬。

店員黎先生表示，今年許多購買「發熱背心」的顧客會一次過買給全家人。（洪業銘攝）

其實電暖背心並不是新發明，但以往都是熱愛戶外運動的人士購買，經本地電子用品店引入，從去年起吸引到不少普通市民。通過普通手機使用的USB外置充電電源，便可開始運作，據介紹，連接10000毫安的外置充電電源大約可維持7至8個小時的持續發熱。

位於深水埗的京士影音數碼去年起銷售「發熱背心」，今年發現許多其他店面都陸續進貨，因而更引進了兒童款背心、智能背心等，更多了不少顏色供客人選擇。

店員黎先生說，因為今日天氣突然轉冷，比平時多了許多人來購置「發熱背心」，大約比之前多二、三成。當問及是否顧客多為買給家中老人，他指今年很多人一次過買給全家人，包括小朋友，「日銷50件！」

現場所到，有客人對智能背心非常感興趣，現場下載程式來試用；有女士得知有其他顏色揀選，更試穿多件，挑選「啱心水」款式。