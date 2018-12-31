港鐵吉祥物「基哥」榮休　無悔成名反變「出氣袋」：最重要有溝通

平時在車站見到的「基哥」卡通紙版公仔，深得大小朋友歡迎，更因而有「港鐵吉祥物」之稱。負責車務營運的真人「基哥」李聖基，會在明日(1日)起正式退休，告別服務了29年的港鐵。 基哥難忘長者對新鐵路線開通的窩心鼓勵，最不開心是同事在「古箏風波」中被辱罵。卡通紙版公仔令他成名，但成名背後的代價是有事故時慘成「出氣袋」，但基哥樂觀面對，認為「有溝通好過無溝通」。港鐵近年經歷不少風風雨雨，他寄語同事們繼續緊守崗位。

94年時的基哥(港鐵提供)

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港鐵準備開西港島線時，為加深市民對新線的了解，製作了「基哥手記」通訊。 人稱基哥的港鐵車務營運總管李聖基，1989年9月加入港鐵，多條鐵路線包括將軍澳線、西港島線，以及深圳4號線等都有份參與。 「基哥」卡通紙版公仔如何誕生？原來是緣於2014年，港鐵準備開西港島線時，為加深市民對新線的了解，製作了「基哥手記」通訊。基哥與傳媒茶敍時憶述：「唔想(個手記)咁齋，所以攪個公仔。」

市民稱許是工作最大回報

在眾多造型中，基哥最鐘意「OK」手勢。基哥卡通公仔深受歡迎，亦令其本人「一夜成名」。平時落街市買餸都會有街坊認出他，基哥表示，有次在西營盤站站見到兩位公公婆婆，他們上前向他說「以後唔使再日曬雨淋，有條通道可以去買餸」。基哥聽後感到好窩心，是工作上最大的回報。

不過，正正因人人認得他，成名背後亦有辛酸。基哥憶述一次，早上7時許返工返學繁忙時段，在上水站有人跳軌，令列車服務受阻。基哥趕赴現場後即被不少乘客包圍。他引述當時一名乘客向他說：「基哥，有無攪錯，7點幾攪啲咁嘅嘢！」

基哥認為，有關批評對同事並不公平，但只好沉住氣同乘客解釋，是因有人跳軌所致。基哥直言，從不擔心成名後要負上被罵、被出氣的代價，認為「知道個問題，好過唔知道；大家有溝通，好過無溝通！」

基哥最鍾意ok手勢卡通造型。(港鐵提供)

古箏風波同事被辱罵感不開心

3年前有網民發起在大圍站遊行，抗議港鐵拒絕一名女學生攜古箏入閘，期間有人辱罵港鐵職員，成為了基哥在港鐵工作生涯中，感到不開心的其中一件事：「做得唔好，可以接受，仲可以代同事道歉，但唔應該侮辱性咁鬧(我哋)同事。」

人稱基哥的李聖基退休，將於2019年1月1日正式離開港鐵。(潘嘉寶攝)

湊孫過退休生活



基哥亦以身作則，在打風時，他會走入東鐵列車駕駛艙，實行與同事風雨同路。

現年62歲的基哥，早於兩年前已達退休之齡，但隨著高鐵香港段開通，他與管理層雙方達共識下，延長退休期，並負責高鐵的車務營運及維修。臨通車前約一個月，基哥左眼要換眼角膜，入院做手術，醫生建議他休養兩個月，但他最終決定提前上班，他說：「心又急，馬主席又唔畀我返工，最終休息咗20日便返工。」他形容自己是「潤滑劑」，知悉各同事的強項，做到互相磨合，冀將工作做到最好。

至於有何退休大計，「基哥」表示享湊孫樂，或從事教育性質的事項。如今基哥退休，大家能否再見到紙版基哥卡通公仔？港鐵發言人著大家放心，指卡通公仔並不會收起。