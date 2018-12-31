港鐵研車尾司機接更　往潮汕高鐵深圳北停站可縮減10分鐘　　

廣深港高鐵香港段通車逾三個月，現時由西九龍總站往潮汕的列車，由於深圳北站鐵路設計問題，不可以直接駛入杭福深客運專線，需在深圳北停站調頭，列車停站時間由19至26分鐘不等，令乘客白等。 將於明日(1日)退休的港鐵車務營運總管李聖基透露，正研究安排另一高鐵司機在車尾位置接更，讓列車可盡快開出，料可減省10分鐘停站時間。有關措施一旦落實，最快明年7月實施。

港鐵正研縮減往潮汕高鐵在深圳北停站調頭的時間。(資料圖片)

根據最新港鐵行車時間表，現時由西九龍站往潮汕列車共有5班，全部均途經深圳北。但由於深圳北站鐵路設計問題，不可以直接駛入杭福深客運專線，當列車由西九出發，到深圳北時需要在此站停車，司機要走到車尾位置作調頭，停站時間由19至26分鐘不等。

料最快7月實施

李聖基表示，他最近親身試坐體驗列車掉頭的問題，並與內地相關部門探討有否解決方法。李透露稱，初步研究當列車駛至深圳北時，在車尾位置安排定另一司機於車尾駕駛艙作掉頭：「當車頭司機熄匙，車尾另一司機則上車做調頭」。他相信有關做法可減省停站時約10分鐘，而除了潮汕外，以廈門及福建做終點站的列車，也能受惠此方法。若一切落實，料最快明年7月實施。

李聖基形容現時高鐵香港段客量平穩上升。(潘嘉寶攝)

高鐵客量平穩上升

另外，高鐵香港段已通車逾三個月，每日平均乘客量約5萬人次，未達政府預日均8萬人次的「最佳估算」。李聖基表示，剛過去的聖誕假期即12月22日及23日，經高鐵香港段出入境均錄得破紀錄人次，分別達超過9.3萬及9.4萬人次。對於政府8萬人次的估算，他則認為，8萬的估算是開通了一段時間，若一開通便達8萬，會令人擔心系統很快飽和。

他形容，現時高鐵客量平隱上升，5年後是否真的能應付需求亦叫人憂慮。

春節將是高鐵客量另一高峰期，即將退下火線的李聖基表示，有信心以目前同事的經驗及系統操作，足以應付。