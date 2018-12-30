【非洲豬瘟】屠場下月增設消毒池　徐德義拒透露具體時間表

非洲豬瘟疫症持續爆發，業界日前與食環署會面，批評政府應對安排不具體。食衛局副局長徐德義今日（30日）於活動後會見傳媒時，仍未透露確實防疫時間表，只透露將於下月初在上水屠房增設消毒池以供運送豬隻的車輛消毒。 另外，醫院管理局轄下的中醫教研中心、處方用的中藥配方顆粒，於今年4月起轉換為內地供應商，惟該供應商未有在香港完成中成藥註冊，有業界擔心藥效存疑。徐德義表示，衛生署有固定的評核標準，藥物受現行法例規管。

非洲豬瘟疫情蔓延。（資料圖片/張浩維攝）

內地持續發現非洲豬瘟最新個案，情況備受社會關注，市民擔心疫情會蔓延至港。業界日前與食環署會晤，批評對一旦本港發生非洲豬瘟的安排未有具體交代，斥署方說的是「廢話」。徐德義今日出席活動時回應傳媒提問，仍然拒絕交代實際時間表，只重申會繼續與業界商討。

徐德義強調，豬瘟只會在豬群內透過豬的排泄物或體液傳播，人類並不會感染有關病毒，政府將會做好一貫的防疫措施，又呼籲民眾要以高溫處理食物。徐德義續指，當局已在本地豬場加緊巡查,，並更改豬場牌照,，將於下月12日起規定豬農以乾糧代替豬餿餵豬，並於下月初在上水屠房引入消毒池，為運送豬隻的車輛消毒。他又表示，會與業界繼續討論如何有效地改裝運送豬隻的車輛，以減少排泄物漏出而傳播病毒的機會，但未有正面回應會否就此為豬農提供財政支援。

食衛局副局長徐德義稱，仍未透露確實防疫時間表，只透露將於下月初在上水屠房增設消毒池以供運送豬隻的車輛消毒。（朱潤富攝）

現時上水屠房和荃灣屠房會同時屠宰本地豬和內地供港豬隻，食物安全專員何玉賢於日前表示，正與業界商討把本地和內地豬分流到不同屠房。徐德義回應指，因買手、運輸等安排十分複雜，會繼續與業界積極商討有關安排。

醫管局改用內地中藥供應商 徐德義：有固定評核準則

現時醫管局轄下的教研中心，所處方的中藥配方顆粒分為單味及複方，按衞生署指引，複方顆粒需在港完成中成藥註冊後方可處方及出售。自2003年教研中心成立以來，中藥配方顆粒招標均由「農本方有限公司」中標；惟至2018年4月，醫管局首度撤換供應商，改由「江陰天江藥業有限公司」提供配方。但由於該公司的複方顆粒未有完成中成藥註冊，因此只能在2018至2020年合約期內提供逾400種單味顆粒。

徐德義表示，衛生署對藥物供應的要求有固定準則及法律規管，又表示不會就個別事件評論醫管局的內部評核。（朱潤富攝）

有業界擔心該公司提供的中藥效存疑，並質疑為何要撒換使用了14年的「農本方」。徐德義表示，衛生署對藥物供應的要求有固定準則及法律規管，又表示不會就個別事件評論醫管局的內部評核。